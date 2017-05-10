Hayatımızda Olmaya Devam Eden Emektar Arkadaşımız: TV'ler

Uzun yıllardır hayatımızda var olan ve hala günümüzün en büyük eğlencelerinden olan televizyon, gelişen teknolojiye karşı ayakta kalarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Yakın geçmişe bakarsanız korkunç şekilde gelişen teknolojinin, çocukluğumuzdan itibaren hayatımızda olan bazı elektronik aletlerin kökünü kazıdığını görürsünüz. Örneğin bundan 15-20 yıl önce her çocuğun elinde tetris oynanan oyuncaklar vardı. Şimdi içinde tetrisin de bulunduğu binlerce oyunu tek bir konsol üzerinden oynayabiliyoruz. Ya da şarkı dinlediğimiz Walkman’lerin yerini artık telefonlarımız fazlasıyla dolduruyor. Benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum fakat televizyonlar, bu gelişmelerden belki de en az, hatta en faydalı şekilde etkilenen elektronik cihazlar oldular.

TV’lerin ekranı eskiden siyah-beyazdı, daha sonra renkli hale geldiler, kumanda denilen olgu ortaya çıktı, tüplü yerine plazma dediğimiz TV’ler görmeye başladık, ardından curved (yani kavisli) ekrana kadar gelişme kaydeden bir TV tarihçesiyle karşılaştık. Eğer yakın geçmişe dikkat ederseniz, TV’lerin her zaman bir gelişme kaydettiğini görürsünüz. Bu da müthiş bir yenilikle karşılaşmadığımız müddetçe bu cihazların hayatımızda daha uzun yıllar var olacağı anlamına geliyor.

Peki hazır konusu açılmışken, şu an evinizde bulunan televizyondan memnun musunuz? Ya da yakın bir zamanda değiştirmeyi planlıyor musunuz? Zira yazımızın başında da belirttiğimiz gibi TV’ler, hala hayatımızın en önemli eğlence ve iletişim araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla yeni teknolojik gelişmeleri bu cihazlarda da yaşamak / hissetmek, hepimizin ortak isteklerinden bir tanesi olsa gerek. Eğer bu anlamda kafanızda bir fikir varsa, en yeni teknolojiye sahip TV’leri en uygun fiyatlarla Alve.com üzerinden satın alabilirsiniz (büyük ekranlı TV'ler için buraya bakabilirsiniz). Oldukça geniş kapsamlı bir fiyat karşılaştırma sitesi olan Alve.com üzerinden araştırmaya, dilerseniz 4K Ultra HD çözünürlükteki TV’lere bakarak başlayabilirsiniz. Zira telefonlarımızda bile en dikkat ettiğimiz konulardan olan ekran çözünürlüğü, sanırım TV’lerde de bu anlamda başı çeken kriterler arasında yer alıyor.

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