Xerox PARC, Türk Şirketler ile Ar-Ge Çalışmaları Yürütecek!

Xerox PARC ile Türk şirketler arasında iş birliği oluşturmak ve ortak Ar-Ge çalışmaları yürütmek amacı ile PARC Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Uzun, Türkiye'yi ziyaret etti.

İlk kişisel bilgisayar, ethernet kartı, grafik arayüzü, lazer yazıcı, programlama dilleri gibi yüzlerce buluşu ile teknolojinin günümüzdeki haline gelmesinde çok önemli bir payı bulunan Xerox PARC Er-GE merkezi, Türk şirketler ile iş birliği içinde yeni teknolojiler geliştirmeyi planlıyor.

PARC Başkan Yardımcısı ve Sistem Bilimleri Laboratuvarı Müdürü Dr. Ersin Uzun, iş birliği için uygun ortamı oluşturmak amacı ile geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldi. Öncelikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelen Uzun, PARC’ın Türk kamu ve özel sektörüne sağlayabileceği teknolojileri anlattı.

Daha sonra özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile bir toplantı düzenleyen Dr. Ersin Uzun, Xerox PARC ile Türk şirketleri arasındaki iş birliğinin uygunluğunu ve faydalarını değerlendirirken henüz başka firma ve ülkelere lisanslanmamış olan yeni Xerox PARC teknolojilerini de tanıttı.

Türk şirketleri ile PARC ortaklığı içinde gerçekleştirilebilecek Ar-Ge çalışmalarının masaya yatırılmasının ardından PARC ile gerçekleştirilecek bir iş birliğinin daha detaylı bir şekilde ele alınması için bazı Türk şirketleri ile PARC arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmasına karar verildi.

1970 yılında bir Xerox yan şirketi olarak kurulan, fakat 2002 yılından bu yana çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştiren PARC, Google, Hitachi, Honda, LG, P&G, Samsung, Sony gibi dünya çapında bilinen şirketlerin yanı sıra NASA, DARPA, ARPA-E ve NSF gibi resmi kuruluşlarla da birlikte çalışmalar gerçekleştirmektedir..