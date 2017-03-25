Domino's Pizza Teknoloji Devlerinden Daha Çok Yatırım Aldı

2010 yılından bu yana yatırım alan şirketler listesine baktığımızda Domino's Pizza, Apple ve Google teknoloji devlerini geride bırakarak zirveye yerleşmiş durumda.

Dünyanın en yaygın pizza zincilerinden biri olan Domino's Pizza'yı gerek drone ile teslimat gerekse akıllı saaten sipariş uygulamaları gibi çeşitli hizmetleriyle teknoloji dünyasında da artık yakından tanıyoruz. Peki ABD merkezli bu pizza dağıtım devinin son dönemlerde aldığı yatırımlarla geride bıraktığı şirketlerden haberiniz var mı?

İlginçtir ki teknolojiyi bu kadar çok kullanarak inovatif davranan bu pizza devi Statista tarafından açıklanan verilere göre 2010 yılından bu yana en çok yatırım alan şirket olarak görünüyor. Şirket aldığı yatırımlarla teknoloji dünyasının kurallarını belirleyen Apple, Microsoft, Amazon ve Google gibi devleri de geride bırakıyor.

Elbette en çok yatırım alan şirket olması, piyasa büyüklüğü açısından diğer şirketlerin önüne geçtiği anlamına gelmiyor. Domino's Pizza belki maddi olarak Apple, Microsoft ve Google gibi devler kadar büyüklüğe sahip değil ama son dönemlerde aldığı yatırımlar Domino's'un özellikle kendi iş alanını teknolojiyi kullanmasının en önemli simgelerinden bir tanesi.