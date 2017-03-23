Bu Sefer de Teknosa Markalı Powerbank Patladı!

Teknosa’nın Preo markalı My Power MP01 modeli 10400mAh değerindeki taşınabilir bataryası patladı.

Son dönemlerde azalan telefon patlama konularının ardından bu sefer de bir powerbank patlama haberi tarafımıza iletildi. Karya Gilaner isimli kullanıcı tarafından daha önce Teknosa’dan satın alınan Preo My Power MP01 model adını taşıyan 10.400mAh değerindeki powerbank, geçtiğimiz gün şarj sırasında patlamış.

Yukarıda görebileceğiniz gibi yerde siyah bir leke bırakıp, üst kapağının tamamen yere saçılacak kadar ciddi bir sorun yaşayan kullanıcı, verdiği bilgide 1-2 ay önce almış olduğu powerbankin bu patlama anına kadar hiçbir sorun çıkarmadığını, şarj olma ve şarj etme işlemini ise rahatlıkla yaptığını iletiyor.

Görüntülere baktığımızda 4 ayrı pilden oluşturulan powerbank’in darmadağın olduğu dikkat çekerken, özellikle kullanıcının patlama sırasında o ortamda olmaması büyük bir şans olduğu görülüyor. Powerbankin kullanımı sırasında meydana gelmiş olsaydı çok ciddi ve büyük sorunların yaşanabileceğini belirten kullanıcı, konu ile alakalı dava açacağını da dile getiriyor.

Sonuç olarak şans eseri ortamda olmadığı için sadece maddi zarar yaşanmış olması da sevindirici. Ancak büyük bataryaya, pile sahip olan ürünlerinizi bilinen ve güvenilen markalardan temin etmenizi öneriyoruz. Hatta bu tarz ürünlerde satın alacağınız ürünün hangi güvenlik sertifikaları ve onayları olduğuna da göz atmakta fayda var.