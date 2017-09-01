Teknostore'da Bayram İndirimine Giren 5 Ürün

Teknostore.com’da bayram dolayısıyla indirime giren beş ürünü listeledik.

Webtekno olarak bünyesinde bulunduğumuz iZMO Bilişim’in teknoloji dikeyinde, uygun fiyatlı, ilginç ürünleri, kullanıcılar ile buluşturmayı hedefleyen projesi Teknostore’da, bayram dolayısıyla indirme giren ürünleri listeledik.

Performansıyla olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çeken Asus ZenPower alüminyum kasası, 2.4A gücünde çıkış akımı ve ortalama bir telefonu 3 defa şarj edebilen 1050 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Tasarım ve performansının yanı sıra güvenli kullanımı ile de dikkat çeken Asus ZenPower sıcaklık, giriş / çıkış voltajları, kısa devre ve yüksek akım koruması gibi konularda uluslararası sertifikalara sahiptir.

Bluetooth bağlantı desteği sunan tüm bilgisayar ve mobil cihazlar ile uyumlu olan Awei A610BL, ergonomik yapısı sayesinde özellikle spor esnasında kullanım için uygundur. Bluetooth 4.0 teknolojisi sayesinde otomatik stand-by özelliği ile bağlı bulunduğu cihazın enerji tasarrufu yapmasını sağlar. 10 metre kullanım menzili, 110 dB ses gücü ve tek şarjda 6 saat kullanım süresine sahiptir.

Adının hakkını veren Akrobat Telefon Tutucu sayesinde telefonunuzu uygun olan hemen her yüzeye sabitleyebilirsiniz. 360 derece hareket edebilen mekanizması ile telefonunuzu dilediğiniz gibi konumlandırabilir, özellikle film ve dizi izlemenin keyfine varabilirsiniz. Poliüretan materyal ile kaplı olan güçlü tutturma mandalı 6 inçe kadar tüm akıllı telefonlar ile uyumludur.

9 cm çapında, 700 RPM gücünde iki adet fana sahip olan Saywin S40, masaüstü bilgisayarlarınızı kusursuz bir şekilde soğutur. Tam devirde çalıştırıldığında 15dBA ses çıkartan Saywin S40, 9” - 17” arası tüm bilgisayarlar ile uyumludur. 6.5° - 45° arasında ayarlanabilen stant, 4 kademeli olarak farklı açılarda konumlandırılabilir.

WiFi üzerinden FVP desteği sunan Eachine E55 RTF ile uçuşunuzu akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Hem akıllı telefonlar üzerinden kendi mobil uygulaması ile hem de kutu içeriğinde gelen uçuş kumandası ile kontrol edilebilen Eachine E55 RTF, kapalı durumdayken sadece 6.5 cm genişliğe sahiptir. Eachine E55 RTF, bu katlanabilir yapısı ile cepte kolayca taşınabilir.

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