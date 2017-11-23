En çok satılan ürünlerde %80’e varan indirimler ile Black Friday için geri sayım başladı.

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ​Kara Cuma (Black Friday) indirimleri artık ülkemizde de yaygılaşmaya başladı. Kasım ayının son Cuma gününe denk gelen Black Friday, yüzlerce kategoride, binlerde üründe dev indirimlere sahne oluyor. İZMO Bilişim bünyesinde faaliyet gösteren online e-ticaret projemiz Teknostore’da, Black Friday kapsamında powerbank, akıllı bileklik, drone, aksiyon kamerası, kulaklık, akıllı ev teknolojileri, telefon aksesuarları gibi kategorilerde %80’e varan indirimler olacak. Bu gece (23 Kasım) 23.30’da başlayacak olan indirimler, 26 Kasım Pazar günü sona erecek. Black Friday kapsamında indirime girecek bazı ürünlere şimdiden göz atmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

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