Teknostore’da İndirimdeyken Kaçırılmaması Gereken 10 Ürün!

Teknostore yine bir indirim şöleni ile karşınızda. Biz de sizlere indirimdeki 10 farklı ürünü sıralayarak önerilerimizi sunuyoruz.

Son dönemde Teknosa’ya rağmen marka tescilini alarak çalışmalarına tüm hızlıyla devam eden İzmo Bilişim bünyesinde kurulmuş olan Teknostore, yine çeşitli ürünlerde indirim dönemine girdi. Sınırlı sayıda ve kısıtlı sürede olan bu indirimlerde USB bellekten telefon lensine, NFC etiketinden drone’a birçok üründe indirimler sunuluyor.

Biz de bu içeriğimizde sizlere indirimdeki ürünlerden 10 tanesini sunuyoruz. İşte indirimde olan 10 ürün;

Sanal gerçeklik gözlüğü denilince aklımıza hep Oculus Rift, HTC Vive ya da PSVR gelir. Ancak sadece elinizdeki telefonu bile kullanarak bu büyülü dünyaya giriş yapabilirsiniz. Bu noktada ise hem tasarımı, hem malzeme kalitesi hem de şıklığıyla Xiaomi’nin sanal gerçeklik gözlüğünü tercih edebilirsiniz.

Eğer taşınabilir belleğinizde özel dosyalarınız var ve başkasının görmesini istemiyorsanız bu bellek ile verilerinizi parmak iziniz ile koruma altına alabilirsiniz.

Evde, okulda ya da iş yerine çeşitli atamalar yaparak rahatlıkla kullanabileceğiniz bu NFC etiketleri ile hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilmeniz mümkün.

“Kettle, yani su ısıtıcının da akıllısı mı olur?” demeyin, Xiaomi yaparsa elbette olur. Telefondan kontrol edilebilen bu kettle sayesinde hem ilginç hem de oldukça işinize yarayacak bir ürüne sahip olabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu olacak kadar güvenliğe gerek olmasa bile sağlam bir flash bellek arıyorsanız uygun fiyatıyla bu bellek fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Balık gözü ile farklı ve oldukça ilgi çekici çekimler yapmak istiyor ve elinizde iyi bir fotoğraf makinesi yoksa dert etmeyin. Bu telefon lensi sayesinde sadece telefonunuzun kamera bölümüne takarak balık gözü çekimlerinizi yapabilirsiniz.

Otomobil kullanırken telefon kullanmak oldukça tehlikeli. Ancak gerek müzik dinlemek gerekse navigasyon için gerekli olan akıllı telefonlarınızı bu vakumlu tutucu ile ön cama monte ederek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece telefonunuz görüş alanınızda olacak ve güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam edeceksiniz.

Kablosuz bir kulaklık arıyorsanız HF 920 tam da aradığınız kulaklık olabilir. Elbette kalite bazında çok daha iyileri piyasada mevcut, ancak yüzlerce lira bayılmak yerine bu denli uygun fiyata kaliteli kulaklık arıyorsanız tercihiniz HF 920 olmalı.

Drone merakınızı tam da geçirebilecek bir drone modeli olan bu mini drone, hem boyutuyla rahatlıkla taşınabilir hem de ilk başlayacaklar için kolay bir deneme ürünü olabilecek. Aynı zamanda küçük yaşta drone merakı salan çocuklar için de tercih edilebilecek bir model.

Türkiye’deki en uygun fiyata satılan kaliteli ve sağlam sanal gerçeklik gözlüğü olan VR BOX 2.0, ilk modeline nazaran daha iyi malzeme kalitesi ve kullanım rahatlığıyla dikkat çekiyor. Bu fiyata karton modelleri satılırken plastik ve sağlam yapıdaki bu VR BOX 2.0 kesinlikle kaçmaz!

Eğer yukarıdaki ürünler sizi kesmediyse tüm indirimlere buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.