Bugün karnelerini alıp yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler için “Teknostore Karne İndirimleri” başladı. Pek çok ürün arasından istediğiniz ürünleri seçebilirsiniz.

Uzun ve yorucu bir eğitim/öğretim döneminin ardından Türkiye genelinde yarıyıl tatiline başlandı. Karneler de alındığına göre, dönemin başında ailesine "takdir veya teşekkür alacağım" diye söz veren öğrencilerin hediye alma zamanı gelmiş bulunuyor.

Tatil sezonuna daha keyifli bir şekilde girmeniz için Teknostore’da karne indirimleri başladı. Pek çok ürünün indirime girdiği Teknostore’da, bizim ilgimizi çeken 5 ürünü sizler için derledik.

Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? O zaman her alanda fiyat/performans ürünleri ile beğeni toplayan Xiaomi’nin bu kulaklığını çok seveceksiniz. Ergonomik ve şık bir tasarımla birlikte gelen kulak içi kulaklık, ses kalitesi konusunda telefonunuzla birlikte gelen çoğu kulaklıktan çok daha iyi bir performans gösteriyor. Üzerinde yer alan kaliteli mikrofonu ile telefon görüşmelerinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan konuşmanızı sağlayacak Piston Basic Fresh Edition kulaklığa bir şans vermenizi öneriyorum.

Karne hediyesi olarak bir drone satın almak istiyorsanız, WiFi FVP desteği sunan Eachine E55 RTF güzel bir tercih olabilir. Hem kendi kumandası hem de indirdiğiniz uygulama aracılığıyla mobil üzerinden kontrol edilebilen drone’un üzerinde, 720x576 pikselde 30 FPS kayıt yapabilen bir kamera yer alıyor. Küçük boyutu ve katlanabilir kanatları sayesinde rahatlıkla taşıyabileceğiniz drone, 40 dakikada dolan bataryası ile 6 - 8 dakika arasında kesintisiz uçuş yapabiliyor.

Xiaomi, son dönemlerde her yere el atmaya başladı. Telefonlarda olduğu kadar powerbank konusunda da son derece uygun fiyatlı ürünler üreten şirket, hızlı şarj desteği olan 10000 mAh’lik powerbank’i ile telefon ve diğer elektronik eşyalarınızı uzun süre yetecek kadar şarj etmenizi sağlıyor. Cihazın üzerinde 4 tane LED ışık bulunuyor. Bu ışıkların her biri %25’lik batarya alanını temsil ediyor. Yani tek LED yandığında powerbank’in içerisinde 2500 mAh’den az güç kaldığını anlayabilirsiniz. Xiaomi, bana kalırsa bu fiyata alınabilecek en uygun powebank’i üretmiş.

Sportif verilerinizi toplayan bu akıllı bileklik, saat, gelen çağrı ve bildirim gibi özelliklerin dışında adımsayar, kalori hesaplama, alarm, hırsızlık alarmı, kamera kontrol, telefonumu bul gibi özelliklere sahip. 50 mAh’lik bataryasını 1 saatte dolduran bileklik, bu şarjla 7-10 gün arasında dayanabiliyor. Eğer aklınızda bir akıllı bileklik almak varsa, Veryfit ID115’e bir şans verebilirsiniz.

Eğer telefonda fotoğraf çekmeyi bir sanat haline getirmek istiyorsanız, 4 tane lensin yer aldığı bu set, size çok büyük imkanlar tanıyabilir. 230 derece çekim yapabilen balık gözü lens, geniş açı lens (0.4x), geniş açı lens (0.65x) ve makro lens (15x) şeklinde dört lensin bir arada geldiği JOU seti, her telefona uyum sağlayabiliyor. Eğer bu tatil zamanında bir yerlere gidip fotoğraf çekmek istiyorsanız, JUO 4’ü 1 Arada Telefon Lens Seti vazgeçilmeziniz olacak.