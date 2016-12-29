Patron Çıldırdı! Teknostore’da Yılın Son İndirimi Başladı!

Teknostore, neredeyse her zaman yaptığı indirimlerine bu yıl sonunda ağırlık veriyor.

Çoğunuzun bildiği gibi ekibimizin projelerimizden biri olan Teknostore’da yıl sonu indirimleri başladı. Özellikle sosyal medyada sizlerden gelen yorumları göz önüne alarak, birçok üründe indirime gitmeye karar verdik.



Dronedan powerbanklere, kulaklıklardan Xiaomi’nin buradan da görebileceğiniz birbirinden güzel ve fiyat/performans canavarı ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirim dönemi 31 Aralık 2016 saat 23:59’a kadar sürecek ve bugünden itibaren ara ara yeni ürünler de bu indirimlere dahil edilecek.

Özellikle piyasanın tüm ürünlerinde en uygun fiyatları vermeye çalışan ve sizlere oldukça ilginç teknolojik ürünler sağlamayı amaçlayan Teknostore, bu indirimiyle yeni yıl içinde kendinize bile hediye almanızı sağlayabilir :)

Yukarıdaki içeriğimizde ise yılbaşı hediyesi olarak alabileceğiniz önerilerimiz ve toplu halde indirimli olarak satın alabileceğiniz yılbaşı hediye paketleri bulunurken, tüm indirimlere buradan ulaşabilir, aynı zamanda satışta olan birçok ürünün incelemesine de buradaki bağlantıdan Teknostore YouTube kanalı üzerinden görebilirsiniz.