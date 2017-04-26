Telefon Bağımlılığını Bir Çırpıda Silecek iPhone Kılıfı!

Çocuk-yetişkin demeden telefon bağımlılığını şartlama usulüyle ortadan kaldıracak, çocukların başı belaya girdiğinde ebeveyne haber verecek kılıfla tanışın.

Çocukların ve özellikle de yetişkinlerin telefon bağımlılıkları bazen ciddi sonuçlar verebiliyor. Hiç istenmeyen türden olan sonuçlardan bazıları ise ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle yetişkinler diyoruz çünkü çocuklar gördüklerini yaparlar. Öncelikle doğru örnek olmanın gerçek çözüm olduğunu belirterek Japon bir şirketin yaptığı mükemmel kılıftan bahsetmek daha doğru olacaktır.

Ebeveynlerin çocuklarını telefonlarına fazla bağımlı olmalarını engellemek için bir iPhone kılıfı hazırlayan şirket, kılıfa özel bir vida yerleştirmiş ve kendi aparatı olmadan bu vidayı sökmek mümkün değil.

Otomos adındaki kılıf, tıpkı psikolog İvan Pavlov'un meşhur deneyindeki gibi "şartlama" üzerine çalışıyor ve ebeveynlerin, çocuğun günlük telefon kullanımını sınırlamasına izin veren bir uygulama ile birlikte geliyor. Çocuk günlük limitini aşarsa telefon otomatik olarak uyku moduna geçiyor. İçine yerleştirilen hareket dedektörleri, çocuk yürürken telefonu otomatik olarak devreden çıkarabiliyor.

Momo Ltd. tarafından yaratılan Otomos, bir kaza gibi ciddi bir fiziksel şokun yaşandığını fark ederse, ebeveynlerin telefonlarına otomatik mesajlar gönderebiliyor. Sanırım bu özelliğin çok iyi bir adım olduğunu söylemek gerekiyor, zira yukarıdaki sorunların çözümü için sadece kılıf yeterli değil. Momo Ltd genel başkanı Masato Otsu, Kyodo haber ajansına verdiği demeçte, "Akıllı telefon kullanan ebeveynlerin pek çok görüş ve endişelerini dinledikten sonra ürünü geliştirdik. Tek yapmanız gereken kılıfı takmak, bu nedenle kullanımı çok kolay" şeklinde konuşuyor.

Şirketin kılıfı da içeren iki yıllık bir sözleşme için aylık 5 dolarlık bir ücret tahsil etmesi, direkt satış yerine süreli hizmet satışı yapması planlanıyor.

Ülkemize gelir mi? Tam bir muallak ama benzerleri üretilecek ve başka firmalardan da olsa mutlaka zaman içerisinde gelecektir. Ürüne şuradan göz atabilirsiniz.