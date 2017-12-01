Telefon Bağımlılığı Beyin Kimyamızı Değiştiriyor!

Bilim insanları, son yıllarda fazlasıyla tartışılan akıllı telefon bağımlılığına ilişkin şok edici verilerle birlikte, önemli bir kanıt sundular. Artık telefonların biyolojik olarak beyinlerimizi değiştirdiği ispatlandı.

Artık çoğumuz akıllı telefonlarımıza bakmadan veya internete girmeden birkaç saat bile geçiremiyoruz. Hatta telefonlarımız olmadan kendimizi mahcup ve yarım hissediyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu bağımlılık işiniz dolayısıyla ya da tamamen keyfi nedenlerle meydana gelebilir. Fakat yeni yapılan bir araştırma, akıllı telefon bağımlılığının beyinde kimyasal değişikliklere yol açtığını bildiriyor.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin 2017 yılı değerlendirme toplantısında sunulan bir araştırma, akıllı telefon kullanımına bağımlı gençlerin beyin kimyasında bir dengesizlik gerçekleştiğini öne sürdü.

Nöroradyoloji profesörü Hyung Suk Seo önderliğinde Seul'deki Kore Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı, söz konusu verilere ulaştılar. Akıllı telefonlarına ya da internete bağlı olan kişilerin beynindeki kimyasal değişimleri araştırmak için manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) adı verilen bir sistem kullanıldı.

15.5 yaşında olan toplam 9 erkek ve 10 kadın bireyden oluşan gönüllü denekler testlere katılmayı kabul ettiler. Bu gençlerden 12’si deneylere katılmadan önce, video oyunu bağımlılığı yaşayan insanlara uygulanan bilişsel davranış terapisi aldı programına dahil olmuştu.

Sosyal yaşamdan uyku bozukluğuna kadar her bir muhtemel etkinin ne kadar şiddetli olabileceği, bu bağımlılık testinde ortaya konmuş oldu. Çünkü akıllı telefon ve internet bağımlılığı olan 12 gencin, diğerlerine göre daha çok depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu gibi sorunlara yatkın oldukları tespit edildi.

Deneklere deney öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez MRS muayenesi yapıldı. MRS prosedürü, beyin sinyallerini farklı kimyasal etmenlere bağlı olarak ölçmek için tasarlanmış bir sistemdir. Bağımlı gençlerin, yukarıda saydığımız etmenlere neden olan kimyasal maddelerin miktarlarında önemli artış gözlemlendi. Yani bir nevi beyinlerinin kimyasal yapısı değişiyordu.

Uyuşukluk ve kaygı gibi yan etkilere bağlı olarak, kişilerin bilişsel ve duygusal sinir ağları da değişim yaşıyor. Hatta bu kişiler deneyimleri işleme ve öğrenme konusunda önemli derecede yeti kaybına uğruyorlar. Yani gün geçtikçe daha zor öğrenmeye ve algılamaya başlıyorlar.

Akıllı telefonlardan uzaklaşmak ve hayatın farklı renklerine yoğunlaşmak için bir neden daha ortaya çıktı anlayacağınız. Üstelik bilimsel olarak, ilk defa teknoloji bağımlılığının etkileri üzerine bu kadar iddialı tespitler söz konusu.