Telefon Bağımlılığının Çaresi Meğer Gözümüzün Önündeymiş!

Hepimiz modern yaşamın bir getirisi olan akıllı telefonlara hayatımızda gittikçe daha fazla yer vermeye başladık. İhtiyaçları doğuran alışkanlıklar aynı zamanda bağımlılıklara da sebep olurlar. Akıllı telefon bağımlılığıyla savaşmak için biraz iradeye ve de bu pratik çözüme ihtiyacınız var.

Google'ın eski Etik Tasarım Uzmanı ve kar amacı gütmeyen kuruluş Time Well Spent'in kurucusu Tristan Harris, teknolojinin bağımlılık yaratma ve dikkatini dağıtma unsurlarından bahsederken, aslında hepimizin gözü önünde duran ilaç gibi bir çözüme işaret etti.

Boş zamanlarınızda telefonunuzu kurcalarken bir süre sonra her şeyin eski ilginçliğini kaybettiğine şahit olmuşsunuzdur. Bildirimlere göz atar, uygulamalarınız arasında geçiş yapar ve galerinizdeki fazla fotoğrafları silersiniz. Ancak o telefon elden düşmez, çünkü tüm bunların öncesinde ve sonrasında sosyal medya uygulamalarınız ve oyunlarınız vardır. En sonunda ise göz ve baş ağrısıyla gelen uykusuzluk sizi bekler:

Çare: Gri

Harris, telefon bağımlılığıyla mücadele etmek için telefonunuzda gri renk tonlarınızı kullanmanın bilimsel olarak etkili olacağını söylüyor. Bu bağımlılığınızı tamamen ortadan kaldırmasa da telefon kullanımınızı önemli ölçüde azaltacak bir detay.

Gri tonlamayı aktif etmek aslında çok kolay. Bazı Android cihazlardaki Erişilebilirlik menüsünde böyle bir ayar bulunsa da hepsinde ne yazık ki ekrandaki tüm renkleri griye dönüştüren bir seçenek bulunmuyor. Bu minvalde yapılmış kaliteli bir uygulama ne yazık ki yok. (Geliştiricilere selam olsun :) )

iOS 10 işletim sistemine sahip cihazlar için şu işlem sırasını takip etmek mümkün: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ekran Ayarları > Renk Filtreleri'ne gidin. Renk Filtreleri’ni açıp Gri Tonları’nı seçin.

Renkli ve gri tonlamalı bir ekran arasında kolayca geçiş yapmak için, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik Kısayolu > Renk Filtreleri'ne gidin. Şimdi, gri tonlamalı ekranı etkinleştirmek için Home düğmesine ard arda üç kez basmanız yeterli olacak, eski haline dönmesi içinse tekrar üç kere basın.

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