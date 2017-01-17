Telefon Bataryasını Korumak İçin Basit ama Etkili 6 Yöntem!

Akıllı telefonunuzun bataryası büyük bir hızla tükeniyorsa ve şarj cihazı taşımak işkence haline geldiyse, bu 6 yöntemle dengeleri değiştirebilirsiniz.

Akıllı telefonlar muhteşem cihazlar: Onlar sayesinde en kaliteli filmleri izleyebilir, onu kumanda olarak kullanabilir ve internette dolaşırken, mesajlaşma servisleri sayesinde arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Angry Birds, Cut The Rope, Candy Crush ve Online Kafa Topu gibi oyunları da unutmayalım. Ancak mesai saati bitmeden, telefonun ekranında "yüzde 10 batarya ömrü kaldı" uyarısını görmek epey can sıkıcı.

Peki durumu lehimize nasıl çevirebiliriz? Basit önlemlerle batarya ömründen önemli ölçüde tasarruf etmeniz mümkün.

Konum Servislerini Kapatın

GPS, bataryayı hızla tüketen bir yonga. Üstelik neden 7 gün 24 saat boyunca konumuzu paylaşmak zorundasınız ki? Ayrıca kötü niyetli kişilerin de bu bilgilerden yararlanabileceğini unutmayın.

İzleme Alışkanlıklarınızı Değiştirin

Telefondan, film veya dizi izlemek hoş ama bu keyfin tadına, evinizin konforunda TV'den varmanızı tavsiye ederiz. Zira 4G gibi hizmetler haddinden fazla pil tüketimine neden oluyor. Dizinin veya filmin kalitesi arttıkça, tüketim de artıyor.

Mobil Bağlantıları Kapatın

WiFi ve Bluetooth olağanüstü şeyler ama gerekli olmadıkları zamanlarda onları kapatma alışkanlığını edinmek en iyisi.

Parlaklığı Azaltın

Akıllı telefonların büyük ve yüksek parlaklıklı ekranları, daha çok pil tüketilmesine sebep olur. Eğer çok yansımalı bir alanda bulunmuyorsanız, parlaklığı ivedilikle azaltmanızı öneriyoruz. Eğer bunu sizin için telefonunuzun yapmasını istiyorsanız, "otomatik parlaklık" seçeneğinden faydalanabilirsiniz.

Bildirimleri Kapatın

En önemliler dışında bildirimlerden uzak durun. Bazı bildirimler o kadar gereksiz ki, sanki tek amaçları bataryanızın ömründen yemek.

Batarya Koruma Modları

Akıllı telefon üreticileri, batarya koruma modları için ciddi yatırımlarda bulunuyor. Tavsiyelerine uymak ve bu seçeneği kapatmamak en zekice yol olacaktır.