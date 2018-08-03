Telefon ve PC'de Kullanılabilen Oyun Kolu: Gamesir G3W

Bilgisayar, telefon veya konsoldan sıklıkla oyun oynayan biriyseniz, bu oyun koluna bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Yaz aylarının en güzel yanlarından biri tatil olmasından dolayı oyun oynayabilmemizdir. Öğrenciler başta olmak üzere senelik izne ayrılan işçiler de dahil olmak üzere milyonlarca insan yaz aylarında konsol veya bilgisayarlarından oyun oynuyor. Ülkemiz gibi futbolun önemli olduğu yerlerde PC oyuncusu bile olsanız bir oyun koluna ihtiyaç duyabilirsiniz. Futbol, dövüş tarzı oyunlar türlerinden dolayı klavye ve fare kontrolcüsü ile oynanırken zorluklara neden oluyor, bu sebeple insanlar oyun kolları ile bu oyunları deneyimliyorlar.

Bugün sizlere Gamesir G3W Kablolu Joystick oyun kolunu tanıtacağız. Ergonomik bir yapıya sahip olan oyun kolu, Windows Vista ve üzeri işletim sistemine sahip PC’ler, Android 4.0 ve üzeri akıllı telefon veya tabletler ve PS3 konsolu ile uyumlu. Gamesir G3W, yanında gelen telefon tutacağı sayesinde telefondan oyun deneyimlerinizi de en üst seviyeye taşıyabilir.

Gamesir G3W Teknik Özellikleri

Çip: 32-bit MCU

Titreşim Motorları

Parlak LED Butonlar

360 Derece Joystick

Otomatik Ateş Fonksiyonu

3 Farklı Platform Desteği

Çalıştığı Sistemler: Windows Vista/7/8/10, Android 4.0, PS3

Ergonomik Tasarım

Telefon Tutucu: 3.5-6 inç

Çalışma Voltajı: 5V

Kutu Boyutu: 160*104*59 mm

Kutu Ağırlığı: 189 g

Bağlantı: USB

Bilgisayar, mobil ve konsolda kullanılabilir olan Gamesir, bu özelliği sayesinde diğer oyun kollarına nazaran daha kullanışlıdır. Android cihazlarda kullanmak için USB ucunu bağlamak için dönüştürücü bir kablonun olması gerekmekte. Eğer bu kabloya sahipseniz, oynadığınız oyunları oyun kolu aracılığı ile oynayabilir, bu sayede oyunlardan daha fazla zevk alabilirsiniz.

Gamesir G3W oyun kolunu daha yakından tanımak istiyorsanız buraya tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilir, ayrıca buradan Teknostore’da yer alan diğer oyuncu ekipmanlarına göz atabilirsiniz.