'Hayalet Dokunuşu' ve 'Ölü Bölge'leri Nasıl Çözmelisiniz?

Ekranınızda istemediğiniz bir bölgesinden tepki alıyorsanız ya da hiç çalışmayan bölgeler bulunuyorsa, bu habere muhakkak göz atmalısınız.

Dokunmatik ekranlar artık hayatımızın büyük bir parçası. Yedek olarak kullandığımız cihazlar bile artık dokunmatik ekrana sahipken bazı şartlar altında cihazlarımızın bu dokunmatik ekran özelliğinden istediğimiz verimi alamıyoruz. Özellikle ekranda dokunmadığınız bir seçeneğin aktif olması ya da dokunduğunuz uygulamaya değil, parmak ucunuza fersah fersah uzakta olan bir uygulamanın açılması, oldukça can sıkıcı bir hale dönüşebiliyor. En ölümcül sorun ise ekranınızda çalışmayan ve dokunuşlarınıza tepki vermeyen bir bölümün bulunması.

Öncelikle şunu bilmenizde fayda var: Temel olarak dokunmatik ekranlar, vücudumuzda bulunan statik elektrik akımından faydalanarak çalışır. Harici olarak kullandığımız kalemlerin görevi bile budur. Ekranda dokunmak istediğimiz bölge, vücudumuzdaki o ufak elektrik akımına duyarlıdır. Hatta bütün mikro elektronik devreler aynı şekilde duyarlılığa sahipler. Kısaca dokunmatik ekranlar, cihazın işlemcisinden gelen yarım kalmış komutlar için anahtar görevi görür ve o minik elektrik akımları ile dokunduğunuz yerdeki işlemi tamamlayarak komutu işlemciye geri iletir. Ekran dışında herhangi bir elektronik devre bu statik elektrik akımlarından gözle görülmeyecek ölümcül zararlar alabilir.

Peki bu ‘Hayalet Dokunuşları’ Problemi nedir?

Telefonu elinize aldınız ve ekrana dokundunuz, ancak hiç baskı uygulamadığınız bir yerden telefonunuz bu dokunuşunuzu algıladı: Başka uygulamalar açıldı, sayfa kapandı, yazmak istemediğiniz kelimeler ortaya çıktı ya da yarım kalmış mesajı göndermiş bulundunuz. İlk olarak yazının başında da bahsettiğim istemediğiniz yerden tepki alma durumu, vücudunuzdaki statik elektriğin ekrana düzgün dağılmasını engelleyen aracılara bağlıdır.

Eliniz nemli ya da ıslaksa kurutun ve ekranınızı silin.

Çok soğuk ya da çok sıcak ortamda bulunmak vücut ısınızı etkiler bu da dokunmatik performansını etkiler. Ortamdan çıkınca düzelecektir.

Bu konuda en çok karşılaşılan şey ise zamanla ekranda birikmesi normal olan yağımsı saydam tabakadır. Bazı telefon ekranları daha duyarlı olduğu için, vücudunuzdaki elektriği tüm bu tabaka boyunca yayar ve uygun bir noktadan komut verir. Kolonya ile nemlendirilmiş mendille ekranınızı düzenli olarak silerseniz bu sorunu bir daha yaşamazsınız.

Sorunu çözemezseniz, ekran koruyucunuzu çıkarıp ekranı temizledikten sonra yenisini takın.

Asıl soruna şimdi geldik: Dokunuşlarınıza tepkisiz kalan ölü bölgeler!

Bu ölü bölgelerin boyutu ve şekli cihazdan cihaza değişir, bazen ekranınızda hiç kullanmadığınız yerde, bazen ise tam ortasında çıkabilir. Örneğin Moto G4 Plus’ın bu soruna ilişkin bir çok kullanıcı şikayeti bulunuyor.

Görsel ile beraber durum daha iyi anlaşılmıştır sanırım. Bir elektronik mühendisi olabilir ve tüm donanımı elinizde bulundurarak ekran konnektörleri ile sorunu çözebilirsiniz. Ancak burada yazılanlar teknik bilgisi bulunmayanlar için.

Ölü bölgeleri teknik bilgi gerektirmeden nasıl yok edersiniz?

Öncelikle ekran koruyucunuzu değiştirmek bu konuda size yardımcı olabilir. Ancak koruyucu olmadan yaptığınız denemelerle problem çözülmediyse biraz daha ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız demektir.

Eğer cihazınızın garantisi devem ediyorsa, çok kurcalamadan teknik servisteki emin ellere emanet etmenizi öneriyoruz. Ancak bir servis süresi beklemeyecek durumdaysanız ya da cihazınızın garantisi yoksa aşağıdaki adımları dikkatle okuyun.

Konnektör bağlantılarını yeniden kurmak:

Sorunla ilgili çoğu Youtube videosunda cihazı demonte edip ekran konnektörlerini çıkarıp tekrar takmanın bu sorunu ortadan kaldıracağı söyleniyor. Teknik olarak bu mümkün, gevşeyen konnektörü aramaktansa çıkarıp takınca sorunlu konnektör yerine oturduğu için problemi çözmüş oluyorlar. Ancak bu durum teknik bilginiz ve ekipmanınız yoksa cihazınızı kullanılmaz hale getirecektir! Cihazın garanti kapsamından çıkmasını göze alıyor ya da garanti dışı cihaz için eşek yüküyle para ödemek istemiyorsanız, size en yakın güvenilir bir 3. parti teknik servis bulun ve cüzi bir ücretle konnektörlerinizi tekrar bağlatın.

Mucizelere inanıyorsanız aşağıdaki çözümü deneyebilirsiniz:

Bir Youtube videosu soruna çok farklı bir çözüm getirmiş ve çoğu izleyici işe yaradığını söylüyor. Çakmak taşıyla değil kıvılcım yaratan ufak bir aparatla çalışan çakmakların içindeki o geçici elektrik akımı yaratan parçayı kullanarak sorunu ortadan kalktığı iddia ediliyor. Ortadan kalkar mı bilmiyoruz, ama bu yöntem statik elektrik mantığına yakın olduğu için cihazınıza zarar verebilir.

Çocukken mutlaka bu şeyle şakalaştınız. Ama telefon için durum ciddi olabilir, zira cihazların birbirinden farklı duyarlılığı bulunuyor. Sökülen aparatla ekrandaki ölü noktalara birkaç şok göndermek pek akıl karı değil, bu o ufak devrelerinizde bir yıldırım etkisi yaratabilir. Ancak sorunu çözen bu arkadaşımız büyük ihtimalle çok şanslı. Denemek size kalmış, tıpkı sorumluk gibi.

Eğer Moto G4 Plus ve One Plus cihazlarına sahipseniz:

Tüketicilerin bu iki dokunmatik sorun hakkında en çok şikayette bulunduğu cihazların başında gelen bu iki cihazdan birine -ya da ikisine birden- sahipseniz, şarja taktığınızda ortaya çıkan ölü bölgelerle karşılaşabilirsiniz. Üreticiler bu sorunu yayınladıkları güncellemelerle ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Birçok kullanıcı bir süre sonra sorunun tekrar ettiğini dile getirdi. Eğer tekrarlıyorsa mutlaka tehlikeli bir hareket yapmadan cihazlarınızı servise gönderin çünkü bu kronik sorun üreticinin sorumluluğundadır. Yukarıdaki çözümleri dikkatlice okuyup uygulayabilirsiniz.

Dokunmatik ekranlarınızla ilgili karşılaştığınız diğer sorunları yorumlarda belirtebilirsiniz :)