Artık internet tüketimi alışkanlıklarımız ile birlikte telefon faturasının kabarmaması için yapılması gereken en önemli şey, gereksiz veri kullanımının önüne geçmek ve veri kullanımını kontrol altında tutmaktır. Neyse ki bunu da kolay yoldan yapmak için bazı uygulamalar bulunuyor.

Hepimiz operatörlerin bize en uygun tarifelerini kullanarak ay sonunda mümkün olduğunca az telefon faturası ödemek istiyoruz. Fakat çoğu zaman telefon faturamız veri kullanımımızı doğru yönetemediğimiz için biraz kabarık oluyor.

Akıllı telefonların ve sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte internet veri tüketimimiz katlanarak arttı. Dolayısı ile operatör tarifelerinin ihtiyacımız olan internet paketlerini sunamadığı bir gerçek. Fakat her şeyin bir uygulaması olduğu gibi veri tasarrufunun da uygulaması bulunuyor.

İşte ay sonunda telefon faturanızda bir miktar tasarruf yapmanıza yardım edebilecek 3 uygulama:

1 - My Data Manager

Çoğu akıllı telefonda aylık ne kadar veri kullandığınızı görebilirsiniz. Fakat gün içinde kaç kere ayarlara girip veri tüketimini takip ediyorsunuz? My Data Manager ile ister uygulama içinden ister uygulama widget’ından hem Wi-Fi hem de mobil veri tüketiminizi detaylı olarak takip edebilirsiniz. Üstelik My Data Manager ile harcadığınız dakikaları ve SMS’leri de kontrol edebilirsiniz. Böylece tarifenizi aşmaz ve faturanızdan tasarruf etmiş olursunuz.

2 - WhatsApp

'WhatsApp'ın bu listede ne işi var?' diye düşünebilirsiniz. Fakat konu iletişim olunca WhatsApp, şişkin faturaları engellemenin en kolay yoludur. Mobil operatörünüzün yurt dışı SMS, MMS ve sesli görüşme ücretlendirmeleri ay içinde birkaç yurt dışı görüşmesi yaptığınızda faturanızı ikiye hatta üçe katlayabilir. Sesli ya da görüntü aramalarınızı, SMS ve MMS'lerinizi WhatsApp üzerinden internet verisi kullanarak iletmeniz halinde bu katlanmış faturalardan kurtulabilirsiniz.

3 - Datally

Datally’yi daha önce çok az kişi duysa da aslında bir Google hizmetidir. Datally ile gereksiz veri kullanımını engelleyebilir, bu sayede önemli derecede veri tasarrufu sağlayabilirsiniz. My Data Manager ile birlikte kullandığınızda ay sonunda faturanızı aşmadığınızı göreceksiniz.