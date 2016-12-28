Telefon Hırsızını Kung Fu Tekmesiyle Durduran Çılgın Tır Şoförü

Telefonunu çalmak için belki de en yanlış kişiyi seçen hırsızın yediği şahane Kung Fu tekmesi.

Çin'de meydana gelen bir olay, Kung Fu filmlerinden fırlama bir saheneye de ev sahipliği yapmış. Huo adında bir tır şoförü, aracın içinde teslimatı beklemeye koyulmuş. O sırada şoför kapısına yaklaşan bir kişi, teslimatı yapacak kişinin geldiğini söylemiş. Olay da buradan sonra başlıyor.

Aslında bir hırsız olan kişinin amacı, Huo'yu bir şekilde tırdan indirmek ve gasp etmek. Ancak Huo, teslimatın ulaştığı bilgisini doğrulamak için patronunu aradığında daha fazla sabredemeyen hırsız, bir anda camdan uzanarak Huo'nun telefonunuz çalmış (aşağıdaki görsel araç içi kamerasından çekilmiş).

Olay doruk noktası ise hırsızın bu hamleden sonra yaptığı tercih ile alakalı. Huo'nun telefonunu alıp motor ile uzaklaşmaya başlayan hırsız, yolun ilerisinden U dönüşü yaparak ters şeritten tekrar Huo'nun yanından geçip gitmeyi planlamış. Fakat araçtan inen Huo, hırsızı oldukça başarılı bir şekilde durdurmuş.

CCTV sistemi ile kaydedilen görüntüler kısa süre içerisinde viral olmuş durumda.