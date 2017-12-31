Telefon Kamerasını Kullanmanın En İyi 4 Yolu

Herhangi bir telefon kamerasından mümkün olan en iyi sonucu almanız için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Artık neredeyse herkesin cebinde olan akıllı telefonların belirli bir seviyede fotoğraf çekmeye yarayan kameraları bulunuyor. Bunlardan birçoğu yeterli ışıkta oldukça net fotoğrafların yakalanmasına olanak sağlarken düşük ışık performansları istenildiği kadar iyi olmuyor. Bununla birlikte akıllı telefona verdiğiniz paraya göre de performansta değişiklikler oluyor.

Diğer yandan son aylarda sıkça karşılaşmaya başladığımız çift kameralı telefonlar da fotoğraf çekme işini farklı bir boyuta taşıyor. Yine fiyatlar arasındaki farka göre kalitede değişmeler olsa da derinlik efekti sağlayan her telefon kamerası oldukça etkileyici fotoğrafların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu içerikte her ne olursa olsun telefon kameranızla en iyi fotoğrafları yakalayabilmeniz için birkaç yöntemi sıraladık. Bu arada bu yöntemlerin hiçbiri sır değil oldukça basit.

Fotoğraf Çekmeden Önce Lensi Temizleyin

Evet yanlış okumuyorsunuz, sizinle dalga da geçmiyoruz. Nasıl kullandığımız gözlükleri sildiğimizde daha net bir görüntü elde ediyorsak kamera için de durum böyle. Çoğumuz bunu unutuyor. Telefonlarımız her yerde yanımıza geliyor ve kamera lensleri parmak izi, kir ve diğer her şeyden daha çok etkileniyor. Fotoğraf çektiğinizde lensinizde leke olduğunu farkedemeyebilirsiniz ancak bu konudaki uyarımızı dikkate alın; siz de göreceksiniz ki daha farklı bir fotoğrafı yakalayabileceksiniz.

Bu, selfieciler için daha da önemlidir, çünkü kamera merceği genellikle ekranı kaplayan ana camdan fiziksel olarak ayrılmamıştır ve telefonunuzu her gün kullandığınız için leke ihtimali daha yüksektir. Ön kameralar genellikle daha düşük özünürlük ve kaliteye sahip olmakta bu yüzden onları temizlemek daha önemli.

Izgara Özelliğini Aktif Edin

Temel fotoğrafçılık dersini alanlara ilk öğretilen şeylerden birisi de üçler kuralıdır. Bu kurala göre vizörden baktığınızda ekranı 9 eşit parçaya hayali olarak bölmeniz istenir. Bu teknik ilk gösterilen olmasına rağmen kompoziyon için en önemli tekniktir de. Bu tekniğe göre insan, insan gözü gibi nesneler belirli kesişim noktalarına yerleştirilir.

Flaş Son Çare

Fotoğrafın, ışığın ustalıkla kullanımının ürünü olduğu sıkça söylenen bir laftır. Mevcut ışığı almaya çalışan küçük kamera sensörlerine sahip akıllı telefonlarda bu söz daha gerçekçi bir yere oturuyor. Karanlık veya karışık bir aydınlatma sahnesinde, kameranızın flaşını açmak cazip olabilir - ancak günaha karşı koyun! Flaş genellikle parlak beyaz bir ışıkla temas ettiği her şeyi aydınlatan bir sistem ve yakın nesne çekimlerinde normalden daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Aynı zamanda, daha büyük bir alanı doldurmak için düzgün çalışacak kadar güçlü değil. Bunun yerine telefonunuzun ISO değerleriyle oynayın enstantane hızını düşürün ya da konum değiştirin.

Mini Bir Tripod Alın

Bir selfie çubuğundan bahsetmiyoruz ki o daha farklı bir alanın konusu. Fotoğrafçılıkta titreşimi önlemek özellikle enstantane hızının düşük olduğu çekimlerde oldukça önemlidir. Bununla birlikte bir anı yakalamayı bekliyorsanız da yorulmanızı engelleyecektir. Piyasa da belirli fiyatlara oldukça fazla modelde mini tripodlar bulunabiliyor.

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak ve yeni bir uygulama veya belki bir tripod gibi bir aksesuarla yapılacak küçük hazırlıklarla, daha iyi fotoğraflar çekebileceksiniz.