Bir kamera ve video kayıt şirketi, selfie çubuklarının yeterince işlevsel olmadığını düşünerek ihtiyaç halinde ortaya çıkan telefon kılıfı görünümlü drone geliştirdi.

Yıllar sonra eski dostlarınızla buluşup hep birlikte pikniğe ya da farklı bir organizasyona gitmişsiniz, muhteşem vakit geçiriyorsunuz, günün sonunda bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorsunuz fakat hepinizin kadraja girmesine imkan yok. Selfie çubuğu kullansanız poz mu vereyim fotoğraf mı çekeyim derken helak oluyorsunuz. Tam o anda diyorsunuz ki keşke birisi olsaydı da bizi çekseydi.

Senaryolar farklı olabilir, ön kamera ve selfie çubukları da çok daha gelişmiş teknolojiye sahip olabilir. Fakat selfieler hiçbir zaman ana kamera ile sabit tutularak çekilmiş fotoğraflar kadar güzel olmaz. Bir kamera ve video kayıt şirketi olan AEE de böyle düşünmüş olacak ki ihtiyaç halinde hemen kullanılabilen telefon kılıfına gömülü mini drone Selfly’yi geliştirdi.

Selfly, teknik olarak bir telefon kılıfı. Fakat o, aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz senaryo benzeri bir durumda pervanelerini açarak fotoğrafınızı çekmek üzere havalanan bir drone. Sahip olduğu Sony tarafından geliştirilen kamerası ile oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilen Selfly, aynı zamanda 1080p 60fps video kaydını da destekliyor.

Yaklaşık 13 metre menzili bulunan Selfy’yi akıllı telefonunuzdan uygulama yardımı ile kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken drone’u uygun yere uçurmak ve fotoğraf çekmek. Selfy ile fotoğraf çekmek için üçüncü bir kişiye asla ihtiyaç duymazsınız. İlkbaharda satışa çıkacak olan Selfy’nin fiyatı 130 dolar (500 TL) olacak. Ayrıca şarj adaptörü için bir 30 dolar (100 TL) daha ödemeniz gerekecek.