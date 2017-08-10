Telefon Numaranız Kişisel Güvenliğiniz İçin Çok Önemli

Artık bir çok uygulama ve sosyal ağ, kayıt sistemlerini telefon numaranız üzerinden yapıyor. Peki kişisel güvenliğiniz için telefon numaranızın ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız?

WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma programı olmadan önce, bir mesajlaşma programı bile değildi. WhatsApp'ın yaratıcısı Jan Koum, sadece kendi telefon numarası listesinde insanların durum güncellemelerini görmek istemişti. Bunun üzerine iPhone'un numara listesi arayüzündan faydalanarak geliştirdiği WhatsApp ile beraber aslında basit seviyede bir hacking gerçekleştirmiş olsa da, bu vesileyle dünyanın en başarılı mesajlaşma uygulaması ve sosyal ağını geliştirmiş oldu. Koum'un ifadesine göre, şifreler çok can sıkıcı ve unutulabilirdi. Kendi Skype şifresini sürekli unuttuğu için yeniden profil açıp durmaktan çok sıkılmıştı ve yeni uygulamasını tamamiyle telefon numarası doğrulaması aracılığıyla girilebilir yapmıştı. Uygulamanın popülerliğinin sebebi de bu kolaylığa rağmen aynı zamanda güvenli olmasıydı.

Şu an ise artık mobil mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarına bağımlı hale geldik. WhatsApp'ın o dönem yapıp başardığı şeyi bir çok uygulama kopyaladı ve Facebook Messenger, Snapchat ve Twitter gibi uygulamalarda kendi güvenlik sistemlerini telefon numaralarına bağımlı hale getirdiler. Google'ın yeni görüntülü mesajlaşma servisi Duo ve sesli mesajlaşma servisi Allo bile ortaya çıktıkları anda bu yöntemi kullanmaya başladılar. Hatta bir çok uygulama için şifrenizi unuttuğunuzda telefon numarası aktivasyonunu yaptırmanız büyük bir avantaj, çünkü şifrenizi unuttuğunuzda yeni şifrenizi sms ile alabilir ya da sürekli değişen şifre sistemiyle her girişinizde yeni şifre alarak sosyal ağ hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Her ne kadar Amerikan Hükumeti' nden, açık kaynaklı OpenID gibi uygulamalara kadar birçok farklı kurum kuruluş daha güvenli güvenlik yöntemleri bulmaya çalışmış olsa da, telefon numaraları herkes için özel, kişinin elinde her zaman için bulunan ve daha kolay bir seçenek. Bu yüzden Bankalar veya Kamu kurumlarıyla yapacağınız online işlemlerde de telefon numaranız bir güvenlik gerekçesi haline gelmiş durumda. Peki biz telefon numaralarımıza ne kadar önem veriyoruz? Aslında bu kadar bariz bir güvenlik yöntemi olmasına rağmen belirli güvenlik açıkları da yok değil. Özellikle de gayet çalınabilir olan şifrelerinizi telefon numaranızla korurken ve siz telefon numaralarınıza gereken önemi vermeyip hattınızla alakalı sorun yaşadığınız anda telefon numaranızı değiştirirken.

İnternet, sosyal medya ve mobil teknolojiler hızlandıkça telefon numaranız olduğundan daha da önemli bir yerde olacak. Siz farketmeden bütün dijitalleşmiş dünya, telefon numarasının kolay ve güvenlikli yoluna daha fazla yönelecek ve kimliğinizi, paranızı veya özel dosyalarınızı çalmaya çalışacak insanların yeni hedefi telefon numaraları olmaya başlayacak. Bizim önerimiz, telefon numaranızı kime verdiğinize ve nerelerde paylaştığınıza dikkat edin. Telefon numaranıza sahip çıkın ve olabildiğince değiştirmeyin. Bu sayede kişisel gizliliğinizin yeni anahtarı olmaya şu an için aday olan telefon numarası çağında daha hazırlıklı olabilirsiniz.