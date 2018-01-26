Telefon Numarası Bulma Uygulamaları Resmi Olarak Kapatıldı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin paylaşıldığı uygulamaları kapatma ve idari işlem başlatma kararı aldı.

Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurulu, cep telefonlarında rehbere kayıtlı olmamasına rağmen yazdığınız numaraların kime ait olduğunu gösteren uygulamalara karşı savaş açtı. Banko, gişe, masa gibi bitişik düzende hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarının, sistemlerinde kayıtlı olan vatandaşların kişisel bilgilerini saklamak için özel tedbirler almasını kararlaştıran Kişisel Verileri Koruma Kurulu, insanların rızası olmadan isimlerini, telefonlarını ve diğer iletişim bilgilerini paylaşan uygulama ve internet sitelerini kapatma kararı aldı.

Kurul, kişisel verilerin korunması ile ilgili kararını resmi gazetede yayınladı. Yani bundan sonra bu tarz uygulamalara karşı ülkemiz tarafından savaş açılmış durumda. Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında yaşanan güvenlik ihlalleri neticesinde çalınan kişi bilgileri özel uygulamalara yükleniyordu.

Kullanıcı bilgilerinin güvenliği için bankacılık, sağlık, kargo, müşteri hizmetleri, zincir mağazalar, turizm acenteleri, abonelik sistemi ile çalışan kuruluşlar, belediye gibi kamu hizmeti veren kurumlar ve bu şekilde ellerinde bir kitlenin kişisel verisi olan her türlü şirket hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak banko, gişe, masa gibi bölümlerde yer alan yetkisiz kişilerin bulunmamasını sağlayacak ve benzeri konumda hizmet alan insanların birbirlerinin kişisel verilerini öğrenmesini engelleyecek teknik ve idari tedbirler alınmasına karar verildi.

Bazı siteler kullanıcıların isim ve numaralarını biliyor. Bu sayede, elinizde isim varsa numara, numara varsa da isme ulaşmanız sağlanıyor. Yukarıda sayılan kuralların ihlal edildiği durumda uygulama ve web sayfalarının hemen durdurulmasına ve 1 milyon TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Peki, sizce böyle bir karar, internetimizi daha güvenli bir hale getirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.