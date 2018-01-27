5G standartlarında iletişimin sağlanması için gerekli altyapının tamamlanmasının yıllar alacağı söyleniyor.

Global standartlarda çalışan iletişim firmalarının oluşturduğu ortaklık 3GPP, 5G standardının hayata geçirilmesi için gerekli özellikleri daraltmanın son aşamalarında. Kısa süre önce ilk 5G ağların kurulumu ve hizmete girmeleri için 'Yeni 5G Bağlı Radyo' tanımlaması konusunda görüş birliğine vardı bu grup. Peki bu ne anlama geliyor?

İlk olarak 2018 yılı Mart ayında hayata geçirilmesi planlanan 'Non-Standalone 5G NR, ağ operasyonu ve donanım tasarımında yer alan 3GPP grubu üyelerinin baskıları sonucunda hızlandırılmıştı. Bu bildiri, son ürün anlamına gelmiyor. Şartnamenin 5G Standalone bölümünn 2018 yılı içerisinde ilerleyen bir tarihte gelmesi bekleniyor. Bu durum, Standalone (SA) ve Non-Standalone 5G arasındaki farkın ne olduğuna dair soru işaretlerini gündeme getiriyor. Bu iki kurulum, kısa ve uzun vadede kullanıcı veri bağlantıları noktasında ne gibi farklara neden olacak? Non-Standalone' da olsa, belirtilen tanımlamalar, 5G'nin hayata geçirilmesi için yeterli olacak mı?

Standalone ve Non-Standalone kıyaslaması

Aradaki farkı ortaya koyabilmemiz için her iki sistemin de ne vaat ettiğini keşfetmemiz gerekiyor. Non-Standalone 5G, mevcut 4G LTE radyo ve gerisinde yatan teknolojileri kullanmaya devam ederken, kullanıcılara daha yüksek hızda bağlantı sağlayabilmek için bu teknolojileri , 'Yeni Radyo' teknolojileriyle bir araya getirir. Yazıyı kısa tutmak için teknik detaylarla ilgili bilgilere burada yer vermiyoruz fakat dileyen bu bağlantıda yer alan yazıya göz atabilir.

Bilmemiz gereken yegane şey, 5G NSA ve Yeni Radyo teknolojilerinin büyük oranda donanım ve şifreleme değişikliklerini kapsadığıdır. Bu donanım ve şifreleme değişiklikleri, 5G ağlarının nihai kapasite, gecikme ve veri hızı hedeflerine ulaşması için gerekli koşulları ifade eder. Söz konusu teknoloji, yeni 5G kullanımını mümkün kılacak, bulut sunucuların düzenlenme biçimleri gibi bir takım alt yapı değişikliklerini içermemektedir.

Non-Standalone 5G bağlantının tam karşılığı mıdır?

Özetlemek gerekirse; Non-Standalone, 5G'nin çalışması için altyapı oluşturur fakat kesinlikle tam kullanımı sunmaz. Daha çok donanım tasarımı, test etme ve hayata geçirme gibi şartnamenin tam versiyonunun hayata geçirilmesi için gerekli olan faktörlerin hızlandırılmasını amaçlar. Bu değişiklikler ilk safhada geliştirilmiş mobil bantlara uygulandıkları sürece tüketiciler daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süreleri yaşayacaklardır. Fakat bu durum, mobil ağ alanında önemli kaymaların gerçekleşmesini sağlayacak olan Standalone tanımı hayata geçmediği sürece yaşanmayacak. 5G ağları tanımlayan tekil bir teknoloji ya da bileşen bulunmuyor.

Bilakis bu teknoloji, bir dizi farklı teknolojilerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Böylece kullanılabilir kapasite, hız ve gecikme sürelerinin azaltılmasında artış sağlanabilecek. Yakında 5G'nin sunduğu imkanlara ilk adımlarımızı atacağız fakat tam kapasite bir kullanım ancak ve ancak tüm standardın nihai aşamaya gelmesiyle mümkün olacak.