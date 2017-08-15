Telefon Bataryaları En Fazla Ne Kadar Güçlenebilir?

Piyasanın her bölgesinde gördüğümüz lityum-iyon pillerle beraber pil teknolojisine göz attık.

Günümüzde telefonların işlemcisi, RAM kapasitesi, depolama alanı gibi teknolojiler büyük bir hızla gelişiyor. Tüm bu gelişen teknolojiler kullandığımız cihazları daha hızlı hale getirmiş olmalarına rağmen artık bir sınıra ulaştığını gördüğümüz ve ilerlemenin büyük risk oluşturduğu bir başka teknoloji var. Geçen sene bu zamanlarda Samsung’un başını yakan tepkimeden bahsediyorum.

Hatırlarsanız geçen sene Galaxy Note 7’lerin bataryasında sorun olmasından dolayı birçok patlama yaşanmıştı. Bu patlamanın ardında kusurlu piller olmasına rağmen bu kusuru büyüten en büyük olay, pilin ince bir alanda çok fazla sıkıştırmaya maruz kalmasından kaynaklanıyor.

Kısa videolar yayınlayarak izleyicilerine bilimsel açıklamalar sunan “Minutephysics” isimli YouTube kanalının hazırladığı videoda tam olarak bu tehlikeli pilleri anlatıyor. Bir bataryanın ne kadar küçülebileceği ve küçülürken nasıl risklere yol açacağını belirten videoda, tam anlamıyla kimyasal bir tepkime sonucu ortaya çıkan pilde kullanılan materyellerin de pil teknolojisini nasıl etkileyeceğini belirtiyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler. NOT: Altyazı tam uyumlu olmasa da Türkçe olarak ayarlayıp izleyebilirsiniz.