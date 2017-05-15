Ekrandaki Görüntüleri Çıplak Gözle 3D Yapan Kılıf: Snap 3D

Gözlük kullanmadan, şarjınızı sömürmeden ve gayet kullanışlı bir şekilde gittiğiniz her yerde 3D deneyimi yaşamak, bu kılıf sayesinde artık mümkün.

Mobil teknoloji dünyasında 3 boyutlu araçlar ve sanal gerçeklik teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Sanal gerçeklik teknolojileri akıllı telefonlar için özellikle oyunlar için yaygınlaşsa da 3D teknolojiler hala yaygın değil.

MOPIC firması ise bu alandaki boşluğu ürettiği bir kılıf ile giderme amacını taşıyor. Herhangi bir akıllı telefon ekranını ekstra bir gözlük donanımına ihtiyaç duymadan 3D ekrana çevirme fikri, oldukça orijinal bir yenilik olsa gerek. Nintendo 3DS gibi platformlardan daha üst düzey deneyim sunan kılıf, gayet akıcı bir görsel kalite sağlıyor.

MOPIC Snap 3D kılıf aslında, cihaz ekranınıza binlerce ufak dışbükey mercek yerleştiren bir aparat. Sadece ekran üzerine geçireceğiniz şeffaf bir plastik, kullanıcılara bu anlamda eşsiz bir deneyim sunulmasını sağlıyor. Temel olarak kılıfı, baktığınız açıya göre izlenen görüntüleri hologramik şekilde ekrandan dışarıya taşıyan bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. M Player App uygulaması aracılığı ile siz video izlerken cihazın ön kamerası, gözlerinizi takip ederek deneyimi arttırıyor. Gözlerinizin konumuna bağlı olarak %95’lik doğruluk payı ile görüntüyü hızlı bir şekilde konumlandırıyor.

Kılıfın ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymaması ise önemli bir detay. Bu kaliteli deneyim için fazladan batarya kullanmamak, birçok kullanıcının fazlasıyla hoşuna gidecektir. Üstelik 4 inç ila 23 inç arasında değişen farklı boyutlardaki ekranlara sahip cihazların hepsinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yapmanız gereken tek şey ise, bu kılıfta izleyeceğiniz videoların 3D versiyonlarını bulup indirmek olacak. Uygulama, oyun, harita, 3D navigasyon gibi ekstra özellikleri de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kılıfı kullanmadığınız zamanlarda cihazınızın arkasına takmanız ise taşımak için gayet kullanışlı bir seçenek sunuyor ve farklı bir kılıfa ihtiyacınız kalmıyor. Üstelik desteklenen model sayısı büyük hızla artıyor.

Fiyatı ise 25 dolar (yaklaşık 90TL) gibi makul düzeyde tutmaları kılıfı kısa sürede fazlasıyla yaygınlaştıracaktır.