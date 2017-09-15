Android'ler için normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 5 ikon paketini sıraladık. Kaçırmamanız dileğiyle.

Android telefonlarınızı özelleştirmek istiyor ancak uygun bir şeyler bulamıyorsanız, kısa süreliğine ücretsiz olan bu ikon paketleri çok işinize yarayacak demektir. Telefonunuza yepyeni bir görünüm kazandıracak ikon paketleri, elinde iOS destekli telefon olan arkadaşlarınızı kıskandıracak.

İkon paketlerini kurmak için “launcher” uygulamalarına da ihtiyaç olabilir. O yüzden ilk önce Nova Launcher veya daha farklı bir launcher indirmenizi öneriyorum. Bu adımları yaptıktan sonra tüm ikon paketlerini istediğiniz gibi düzenleyebilecek ve okulların başlayacağı bu günlerde telefonunuza güzel bir değişiklik yaptırmış olacaksınız.

Normalde ücretli, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 5 ikon paketi;

SIX - Normal Fiyatı: 1,69 TL - Kalan Süre: 19 saat

Mavinin 980’den fazla tonlarındaki ikonlarıyla 30’dan fazla launcher’u destekliyor. Bunlar arasında Nova ve Apex gibi uygulamalar var.

Lanting - Normal Fiyatı: 2,09 TL - Kalan Süre: 1 gün

2.500’den fazla özel ikonla 90’dan fazla bulut tabanlı duvar kağıtları bulunuyor. İndiren kişilerin ekranlarını eşsiz bir görüntüyle süslemek için sağlam bir uygulamadır.

S8 UX Amaze - Normal Fiyatı: 3,19 TL - Kalan Süre: 2 gün

Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 cihazlarındaki resmi ikonlardan esinlenerek geliştirilmiştir. Samsung’un TouchWiz başlatıcısı ile başlamadığı için Nova, Apex gibi launcher’lar indirmeniz gerekiyor.

Aspire UX S8 - Normal Fiyatı: 2,09 TL - Kalan Süre: 2 gün

Bu aralar popüler olan Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’den esinlenen bir başka uygulama. Aynı şekilde özel launcher’lar gerektirir.

Nougat Square - Normal Fiyatı: 2,09 TL - Kalan Süre: 5 gün

Geliştiricilerinin haftalık olarak güncellediği yaklaşık 1000’den fazla ikondan oluşan sağlam bir pakettir. Hemen hemen tüm başlatıcılarla çalışan Nougat Square, telefonunuzu yeni bir görünüme sokacak.