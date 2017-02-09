Bu Robot, Ekran Koruyucusu Takma Konusunda Tam Bir Uzman!

Japon firması Kawasaki’nin geliştirdiği bu çift kollu üretim robotu, telefon ekranına ekran koruyucusu takma konusunda tam bir uzman.

Telefonun ekranının çizilmesini önlemek ya da darbelere karşı biraz daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak için birçok kişi ekran koruyucu kullanır. Ancak ekran koruyucusunu telefonun ekranına düzgün bir şekilde yerleştirmek oldukça zor ve bir o kadar da zor iştir. Bu durumu yaşayanlar ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır. Ya ekran koruyucunun altında hava kabarcığı kalır ya da ekran koruyucuyu yamuk yerleştirirsiniz, ama mutlaka onu düzgün bir şekilde yerleştirene kadar baya bir uğraşmanız gerekir.

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Japon firması Kawasaki’nin “duAro” isimli çift kollu üretim robotu ise ekran koruyucu yerleştirme konusunda tam bir usta. Aşağıda paylaşmış olduğumuz videoda Tokyo’da gerçekleşen Pepper World adlı robot fuarında duAro’nun bir telefonun ekranına ekran koruyucu yerleştiriken çekilmiş görüntüleri görebilirsiniz.