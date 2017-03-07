Telefondan Dizi - Film Zevkinizi Arttıracak 5 Aksesuar

Sadece televizyon ya da bilgisayar başında değil, telefonlarından dizi/film izlemeyi sevenlerin yardımına koşacak uygun fiyatlı aksesuarlara göz atıyoruz.

Günümüzün en popüler zaman öldürme işi oyun oynamanın yanı sıra tabiki dizi ve film izlemek. Genellikle televizyondan ya da bilgisayardan yaptığımız bu aktiviteyi yatağında ya da yolculuk sırasında telefon ya da tabletinden yapmayı seven de birçok insan var.

Bu noktada özellikle evde rahat rahat telefonundan ya da tabletinden film/dizi izlemek isteyenlerin fazlasıyla işine yarayacak 5 aksesuara göz atıyoruz. Tüm aksesuarları bir arada düşününce telefondan film izleme zevkini oldukça farklılaşacak gibi duruyor;

Sert ve dayanıklı bir plastik malzemeden üretilmesine rağmen esnek yapısıyla dikkat çeken bu telefon tutucu, 360 derecelik dönebilen mekanizması sayesinde telefonunuzu istediğiniz şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Gerek masanıza, gerek yatağınıza tutturarak dilediğiniz şekilde eller serbest olarak telefonunuzu kullanmanızı sağlayan akrobat tutucu, 9.90TL fiyatı ile de çerez parası diyebileceğimiz fiyatla her eve lazım olduğunu gösteriyor.

Tam manasıyla bir kurtarıcı olan bu aksesuar sayesinde isterseniz çekimleriniz için tripod, isterseniz bir yere tutturarak bir stand, isterseniz ise yatağınızın bir köşesine sabitleyerek telefon tutucu gibi kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. Hatta sadece telefon değil, dijital fotoğraf makineleri ile de kullanılabilen bu aparat birçok işinizde kolaylıkla kullanılabilir bir çözüm sunuyor.

3) Xiaomi Mi Kablosuz 2W Mini Bluetooth Hoparlör

Xiaomi markasıyla güven ve kaliteyi garanti eden bu kablosuz hoparlör ile dizi-film keyfinizi daha iyi bir ses desteği ile sağlayabilirsiniz. Birçok telefondaki tiz sesli mono hoparlör yerine daha iyi ve film zevkinizi katlayacak bu 2W hoparlör, hem rahat taşınabilir ve hafif yapısı hem de minik olmasına rağmen güçlü sesi ile dikkat çekiyor.

4) OTG Bellekler

Eğer depolama alanı sorununuz varsa yardımınıza yetişecek olan OTG bellekler ile film-dizi izlemek için online servis ya da sürekli bir internet bağlantısına gerek duymayacaksınız. Dilediğiniz dizi ve filmi bu belleklere atarak her han her yerde film ve dizi keyfinize devam edebilirsiniz. Micro USB / Lightning / Type-C hangi bağlantıya sahip iseniz o bağlantıya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

5) Uzuun Şarj Kabloları

Eğer yatakta film izlemek istiyorsanız ve priz sizden çok uzaktaysa işte çözüm. Android için 2 metre, iPhone için ise 3 metre uzunluğundaki bu şarj ve bağlantı kabloları sayesinde dizi ve film keyfiniz yarım kalmadan rahatlıkla izlemeye devam edebileceksiniz. Micro USB için buradan, iPhone için ise buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer dizi ve film keyfi için akıllı telefonlar değil de tabletleri kullanıyorsanız tablet standları da telefon tutucusu yerine geçebilir. Böylece tabletinizi sabitleyip yukarıdaki aparatlar ile beraber daha büyük ve taşınabilir bir ekranda film ve dizi keyfinizi sürdürebilirsiniz.

Birçok farklı telefon ve tablet için işinizi kolaylaştracak aksesuarlardan örnek verdiğimiz listemiz, özellikle yattığı yerden telefon ve tableti ile film keyfi yapmak isteyenlerin oldukça işine yarayabilecek bir çözüm olabilir. Eğer siz de bu standlar başta olmak üzere tüm telefon aksesuarlarına göz atarak minik çözümler bulmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak Teknostore’un aksesuarlar bölümüne ulaşabilirsiniz.