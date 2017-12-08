Güney Kore'den gelen bir sızıntı, Samsung'un Galaxy S9'da 21:9 ekran ile ekran/gövde oranını arttıracağını iddia ediyor.

Bir süredir Samsung’a yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi Galaxy S9’da ekran/gövde oranını %90’a çıkaracağını söylüyordu. Bu sızıntılar Samsung hayranlarını fazlası ile heyecanlandırmaya yetiyordu.

Yeni bir söylentiye göre Samsung, ekran/gövde oranını arttırmak için yalnızca çerçeveleri inceltmekle kalmayacak, ayrıca ekranı da uzatacak. Yanlış okumadınız; Galaxy S8’de bulunan 18:9 ekran, Galaxy S9’da 21:9 olarak karşımıza çıkacak.

Elbette ki bu yalnızca bir sızıntı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmaya da bilir. Fakat gerçekse, sonuç gerçekten ilginç olabilir. Sonuçta hala akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu 16:9 ekran kullanıyor ve bir anda 21:9 ekran görmek TV kumandası hissiyatı yaratabilir.

Şunu biliyoruz ki Samsung, Galaxy S9’de ekranın altında bulunan çerçeveyi neredeyse yok edecek ve üstteki çerçeveyi de bir miktar daha inceltecek. Bu nedenle cihazın tek elle kullanımı sorun olmayacaktır. Fakat böyle bir ekran en/boy oranına gerek var mı? Bunun cevabını yorumlarda sizden bekliyoruz.