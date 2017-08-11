Her Yerde Video Düzenleyebileceğiniz Cihaz: Gnarbox

Bu yazımızda size her yerde, çoklu portla 4K video editlemenizi sağlayan mobil cihaz Gnarbox'ı tanıttık.

Kickstarter'dan her geçtiğimiz gün yeni bir ürün çıkıyor. Bunlardan bir çoğu vaat ettikleri özellikleri çoğunlukla karşılayamasa da bazen gayet popülerleşen ve işe yarayan ürünler de çıkmıyor değil. Bugün odağımızda olan ürünse Gnarbox.

Neredeyse mini bir bilgisayar olan ürün, iOS ve Android'le uyumlu çalışan bir mobil video düzenleme cihazı. 4K videoları bile sorunsuzca birden çok kaynaktan aynı anda düzenlemenize imkan verdiğini idda eden ürün, kullanıcılardan aldığı pozitif yorumlarla da göz dolduruyor.

1.9 GHz 4 çekirdekli işlemciye, 128 GB hafızaya, Wi-Fi bağlantıya, iki SD kart slotuna ve 3 USB portuna sahip ürün, adeta mini bir bilgisayar. 4000 mAh'lık bataryasıyla 4-6 saatlik kesintisiz kullanım ömrü sunan cihazın bir ekranı yok. Cihaz iOS ve Android uyumlu ve kendi applikasyonuyla birlikte, Wi-Fi ile uyumlu cihazınıza bağlanarak kullanılıyor. Darbeye ve toza da dayanıklı olduğunu idda eden cihaz, 299 dolar fiyatla Amazon üzerinden satın alınabiliyor.

Gnarbox ile düzenlenmiş bir video örneği.

Cihaz 3.000 fonlayıcının Kickstarter üzerinden 500 bin dolarlık fonlamasıyla başarıyla piyasaya sürülmüş durumda. 4K çözünürlüğe kadar, düzenlemesi en uzun sürecek videoları başarıyla renderladığını idda eden cihaz, özellikle de doğada video çekip paylaşmayı seven içerik üreticileri için yapılmış. Aynı zamanda uygulaması üzerinden YouTube, Instagram gibi video paylaşım ağlarıyla doğrudan düzenlediğiniz videoyu paylaşmanızı sağlayan cihaz, şimdilik Quik ve iMovie gibi rakipleri kadar hızlı ve kolay video düzenleme imkanı sağlamasa da, uygulamasının haftalık güncellemeleriyle bu sorunların da giderileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu cihaz video üretimine yeni bir soluk getirecek mi?