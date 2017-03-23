Amerika kökenli Vudu isimli firma, DVD ve Blu-Ray filmlerini dijital ortama aktarabiliyor. Evin her köşesinde bulunan ve onlarca CD'nin arasından seçim yaptığımız filmler işe yarayabilir.

Eskiden bir film izlemek istediğimizde gidip DVD filmler alırdık. Bu filmleri DVD veya Blu-Ray okuyucuya takarak film izlemenin tadını çıkarırdık, ancak dijitalleşen dünyada kullanılan DVD’ler bile artık eskidi. Genel olarak hantal bir yapıya büründüğünü söyleyebileceğimiz bu DVD filmler için yeni bir yol sunuldu. Öncelikle belirtmek istiyorum; caddenin karşısındaki CD'ye yazdırılan korsan filmlerden bahsetmiyorum, orijinal barkodu ile satılan filmler için geçerli bu durum.

Daha önceden aldığınız orijinal DVD filmlerini dijital programa aktarabilirsiniz. Genelde Amerika’da hizmet veren Vudu isimli dijital film platformu, DVD’lerinizin üzerinde yer alan barkodu mobil telefonlarınızla okutarak, ufak(!) bir işlem ücreti karşılığı daha yüksek kalitede dijital filmlere çevirebileceklerini açıkladı. Android ve iOS platformları için desteklenen programda, filmleri dijital kopyaya çevirmek için, Amerika için küçük bizim içinse gereksiz bir ücret ödemek gerekiyor.

Elinizde yer alan filmlerin, genel olarak daha önceden aldığınız eski filmler olduğunu düşünürsek, bir film, Google Play üzerinde bile en fazla 20 TL’ye satılıyor (Eski filmlerden bahsediyorum). Bu site, kendi arşivinde yer alan 8000 film içinden filmleri çevirebileceğinizi belirtiyor. İçerisinde Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Baba gibi filmler yer alıyor. Firma, Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Twentieth Century Fox, Universak ve Warner Bros. ile anlaşmış.

Blu-ray filmi 1080p Full HD dönüştürmek isterseniz, 2 ABD doları ücret ödemenizi isteyen sistem, eğer DVD’yi SD dijital kopyaya çevirmek istiyorsanız, 2 ABD doları daha istiyor. Hepsini geçtim, bir DVD filmi yüksek çözünürlüklü dijital sürüme yükseltmek istiyorsanız 5 ABD doları yatırmanız gerekiyor. 2 doların, 7 TL’den fazla, 5 doların ise 18 TL’den fazla olduğu düşünülürse, bizce gereksiz bir hamle.