Telefonla Kontrol Edilebilen Akıllı Duş Sistemi!

Akıllı telefonlar ile uzaktan kontrol edilebilen çamaşır makineleri, fırınlar, ısıtma sistemleri ve hatta otomobiller görmüştük. Şimdiyse karşımızda bir duş sistemi duruyor.

Yorucu bir günden sonra çok az şey sıcak bir duş almaktan daha keyifli olabilir. Ancak çoğu zaman suyun ısınmasını beklerken banyonun soğuğunda beklemek bir eziyettir. CES 2017'de tanıtılan, Moen'in yeni akıllı duş sistemi bu derdinize deva olmaya talip. Akıllı telefonunuzdan verdiğiniz komutla, duşa girmeden dakikalar önce suyun ısısını ayarlayıp, su akışını başlatabiliyorsunuz.

U Shower isimli sistem sadece bu kadarla da yetinmiyor: Standart duş, yağmur şeklinde duş, küvet banyosu veya vücut spreyi seçeneklerinden birini tercih etmeniz mümkün. WiFi ile kontrol edilebilen akıllı duşta, bir de dijital panel bulunuyor.

Asıl noktayı unutmayalım: Suyu önceden ısıtma seçeneği. Su istediğiniz ısıya geldiği anda telefonunuza bildirim geliyor. Eğer canınız biraz daha tembellik yapmak istiyorsa akıllı duş sistemini, istediğiniz ısıda bekletebiliyorsunuz.

Mart ayında Amerika'da satışa sunulacak akıllı duşun çift çıkışlı seçeneği 1160, dört çıkışlı seçeneği ise 2200 dolardan fiyatlanacak. Üretici, sistemden verim almak için ek aksesuarlar gerekebileceğini de hatırlatıyor.