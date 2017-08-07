Akıllı Telefonlarda 8 GB RAM'lere Gerçekten İhtiyaç Var Mı?

Akıllı telefon piyasası aldı başını gidiyor. Her çıkan modelde RAM kapasitesini yükselten şirketler, 8 GB RAM ile bilgisayar donanımlarını telefonlara monte etmeye başladılar.

Bir sonraki seri akıllı telefonların 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Peki bu gerçekten gerekli mi? Yapılan bir araştırma, 8 GB büyüklüğündeki RAM'lerin henüz telefonları daha iyi yapmaya yetmeyeceğini gösteriyor.

Akıllı telefon üreticileri çıkardıkları her yeni modelde RAM miktarını biraz daha arttırıyorlar. Bilinçsiz tüketiciler, RAM boyutuna kanarak seçimlerinde yanılabiliyorlar.

Android yazılımı, RAM kullanımını her zaman otomatik olarak düzenler. RAM tüketimi arttığında sistem devreye girer ve arkaplan uygulamalarını kapatır. Dolayısı ile sizin bir üçüncü parti RAM temizleme uygulaması kullanmanız, telefonu yavaşlatmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü arka planda çalışan uygulamalar, siz uygulamayı açmak istediğinizde daha hızlı tepki verir. Onları kapattıktan sonra yeniden açmak istediğinizde uygulama sıfırdan başlar ve geç açılır.

Giriş seviye bir telefon olan Nokia 3, 2 GB RAM ile gelmişti. Diğer telefonlara göre ne kadar az, değil mi? Buna rağmen Whatsapp, Facebook, Chrome ve 4. bir uygulamayı daha açtığınızda bile 500 MB RAM hala boş kalıyor. Standart bir günlük kullanım için 2 GB RAM bile fazla kaldı.

Huawei Honor 9, Nokia 3'e göre iki kat daha fazla RAM'e sahip olmasına rağmen arka planda çalışan uygulamaları hemen kapatır. Bu da uygulamaların her seferinden tekrar başlatılmasına, bu yüzden de geç açılmasına neden olur. Ancak şirketin iddiasına göre Honor 9 rakiplerinin çoğundan daha hızlı çalışan bir RAM'e sahip. Bu yüzden gecikmeyi neredeyse hissetmiyorsunuz.

OnePlus 5'in 6 ve 8 GB'lık iki farklı varyantı var. Honor'un aksine OnePlus 5, RAM'ı cömertçe kullanır. 6 GB'lık versiyon test edildiğinde RAM'ın yalnızca %66'sının kullanıldığı ve 2 GB'lık bölümün sürekli boş durduğu gözlendi. 8 GB'lık cihazda ise 4 GB RAM sürekli boş. Yani 8 GB olduğu için daha iyi olucağını düşündüğünüz telefon RAM'in yarısını kullanamıyor bile. Çünkü kullanabileceği bir şey yok.

Araştırmacılar RAM'ın tamamen dolduğunda ne olacağını görmek için 6 GB RAM bulunan cihaza Fill RAM uygulamasını kurdular. Uygulama RAM kullanımını arttırdı ve 650 MB boş yer kalacak kadar cihazı yordu. Sonra Android yazılımı devreye girdi ve arka plan uygulamalarını kapattı. Yeniden 1.5 GB RAM boşa çıktı.

Sonuç olarak RAM miktarı yalnızca bir perakende hilesi. Firmalar, tüketiciler yüksek RAM kapasitesi olan cihazların daha iyi olacağını düşündüğü için böyle bir geliştirmeye gidiyorlar. Ancak işin aslına bakıldığında en yoğun kullanımda dahi 4 GB'lık RAM tüketimi zor aşılıyor.