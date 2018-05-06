Telefonlardaki Stereo Hoparlör Devri Kapanıyor mu?

Stereo hoparlörler her ne kadar geçmişte oldukça popüler ve telefonlarda aranan bir özellik olsa da; cihaz geliştiricileri, kullanıcıların kulaklıkla daha çok müzik dinlediğini fark etmiş olacak ki bu özelliğin yerini farklı alternatiflere bırakıyorlar.

İki kulaklık ve iki hoparlör müzik çalarlarda oldukça sık gördüğümüz bir şeydir. Ancak son zamanlarda tek bir hoparlör oldukça yaygınlaşmaya başladı, bu durumu çoğu telefonda ve taşınabilir Bluetooth hoparlörlerinde devamlı görüyoruz.

Müzik çalarların geçmişini gözden geçirdiğimizde, mobil dünyanın stereo hoparlör dönemlerine geçişi 2014 ve 2015 dönemlerinde her on telefondan birinin stereo müzik çalabilmesiyle başladı. Şimdi ise bu oranın tersi yaşanarak, stereo hoparlörlerin satışı giderek azalıyor.

En son çıkan yüksek kaliteli hoparlör, Galaxy S9'un üzerinde bulunuyor. Apple ise bu satışlara iPhone 7'den sonra başladı. 3.5 mm'lik kulaklık jakını devre dışı bırakan Apple, diğer üreticelerin de kendisini örnek almasını sağladı.

Kullanıcılar daimi cihazlarının yalnızca hoparlörüne değil, kulaklıkla nasıl dinlendiğine de bakıyor. Geçtiğimiz günlerde LG'nin duyurduğuna göre LG G7 ThinQ, boombox adlı bir hoparlöre sahip olacak. LG, özellikle de bası güçlendiren bir rezonansla geliyor. Ardından Sony Xperia XZ2, titreşimleri simüle eden bir bass sistemine sahip. Bu sistem, geniş çaplı bir kalitede olmasa da, bozulmamış bir ses kalitesini vaat ediyor.

Kullanıcılara göre cihazlarındaki hoparlörler olmazsa olmaz bir özellik olmasa da hala bu tip durumlara dkkat eden kullanıcılar azımsanacak gibi değil. Günümüzde dinleyiciler genellikle kaliteli bir kulaklıkla müziklerini tercih ederken, bazı insanlar telefonlarının hoparlörünü müzik dinlemek, video izlemek, oyun oynamak gibi eylemlerde kullanabiliyor.