Gelişen teknoloji ile birlikte birçok farklı özelliği kullanmaya başladık. Ancak tahmin edersiniz ki bu özellikler bir süre sonra farklı markalar tarafından da bazen değiştirilerek, bazen de aynı şekilde kullanılabiliyor. Bu noktada Apple’ın ‘Touch Bar’ panelini kendi ‘ScreenPad’ Windows dizüstü ekranına entegre edeceği düşünülen Asus, bu sayede de muhtemelen dizüstü piyasasında bir adım öne çıkacak.

Şu an için konuyla ilgili çok detaylı ayrıntılar bulunmasa dahi, eklediğimiz resimlere bakarak sizler de durumu daha net anlayabilirsiniz. Öte yandan Asus ScreenPad’in işlevini merak edecek olursanız, dizüstü bilgisayarınızda ek bir ekran görevi görüyor diyebiliriz. Anlayacağınız o ki gelen özellikle birlikte bu ekran, birçok içeriğe hızlıca ulaşabilmeleri açısından kullanıcılarına kolaylık sağlayacaktır.

Apple’ın Touch Bar’ının aksine daha geleneksel bir yapıya sahip olan ekran; Launcher, Spotify ve hesap makinesi gibi gün içerisinde sürekli ihtiyacımız olan uygulamaları içeriyor. Bunların yanı sıra Microsoft Office programlarına da erişebileceğiniz bu özellik, birçok Asus kullanıcısı için kısa sürece vazgeçilmez olabilir.