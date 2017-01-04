Telefonları Profesyonel Fotoğraf Makinesine Dönüştüren Mobil Lens Setleri

Akıllı telefonlarda artık iyice gelişen fotoğraf özelliklerini katlayacak lensler ile çekim kalitenizi arttırabilirsiniz.

Artık akıllı telefonlarda iyice gelişen kamera özellikleri sayesinde normal kullanıcılar için dijital ya da DSLR makineleri almarına gerek kalmadan harika fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak tanıyor. Ancak bu çekim kaliteleri bile yeterli gelmiyor ve makro, balık gözü gibi çekim gibi teknikleri ya da daha geniş açılı fotoğraflar çekmek istediğiniz anda ise tıpkı profesyonel fotoğraf makinelerde olduğu gibi lenslere ihtiyacınız var.

Bu bağlamda birçok markaya ait lensler ise genellikle 3 çeşit olarak dikkat çekiyor;

1- Geniş Açılı Lensler

Fisheye ya da Türkçe adıyla balık gözü gibi lensler yerine daha düzgün ve pürüzsüz bir biçimde sadece telefonunuzun kamerasındaki çekim açısını genişleterek daha geniş bir fotoğraf çekmenize yarayan bu lensler ile son dönemlerde piyasaya sürülen çift kameralı telefonların klasikleşmiş özelliğini mevcut telefonunuzda da kullanabilirsiniz.

0,63x, 0,45x ve 0,35x gibi geniş açılara sahip olan lensler sayesinde balık gözü yerine düzgün ve aynı zamanda daha geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Özellikle özçekim yaparken 1-2 kişi yerine 5-6 kişiyi birden alabileceğiniz çekimlere olanak tanıyan bu lensler, son dönemlerde oldukça popüler.

2- Balık Gözü (Fisheye) Lensler

Fotoğrafı hem geniş açılı yaparak hem de küre gibi göstererek farklı ve son dönemlerin en popüler çekim tekniğini sunan bu lensler ile odaktaki nesne büyüyerek, daha geniş açıya yayılan çekiminde oldukça ilginç fotoğraflar elde edebilirsiniz.

112 derece, 198 derece ve 230 derece gibi yaygın farklılıklara sahip olan balık gözü lenslerde derece ne kadar artarsa o kadar küre biçiminde görünen fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

3- Makro Lensler

Normalde akıllı telefonların çoğunda bulunan makro modu oldukça iyi çekimler yapabilirken ayrıca bir makro lense sahip olarak çok daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Yakın çekim manasına gelen makro modunda gerek bir çiçeği, gerekse minik bir noktayı oldukça net ve büyük bir biçimde çekebildiğiniz makro lenslerde otomatik olarak arka plana bokeh efekti de uygulandığı için oldukça iyi ve sanki profesyonel fotoğraf sanatçısı gibi çekimler yapabilirsiniz.

Sonuç olarak birçok marka ve lens tiplerine göre değişen fotoğraf kalitesi noktasında aradığınız lensleri ve 3’ü 1 arada, 2’si bir arada, 4K destekli gibi birçok lens çeşidine buradaki bağlantıdan ulaşabilir, sizin için en uygun olanını uygun fiyatla satın alabilirsiniz.

Yukarıda verdiğimiz fotoğraf örneklerinde Aike AK006 lens seti ve iPhone 6S ile çekim yaptığımızı da belirtelim.