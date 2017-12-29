Telefonları Yavaşlattığını İtiraf Eden Apple'a LG'den Cevap

Apple'ın geçtiğimiz hafta teknoloji gündemine bomba gibi düşen itirafından sonra sular durulmuyor. Gün içerisinde Samsung tarafından yapılan açıklama sonrası, LG'de sürece dahil oldu.

Apple'ın yarattığı infial sonrası gün içerisinde Samsung cephesi, yaptığı kısa açıklama ile Apple'ın politikasını uygulamadıklarını açıklamıştı. Biz de bir süredir haberlerimizle süreci takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi HTC ve Motorola'dan sonra Samsung'da açıklama yapmıştı. Şimdi de CPU yavaşlatmadığını söyleyenler arasına büyük markalardan biri daha katıldı.

Şimdi konuya LG cephesi de dahil oldu. PhoneArena isimli web sitesinin, telefon şirketlerine gönderdiği e-posta içerisinde sordukları soru şuydu: "Siz de Apple gibi telefonları yavaşlatma yoluna gidiyor musunuz?" Samsung'un açıklaması ne kadar açıklayıcıysa, LG'nin açıklaması ise bir o kadar manifesto gibi olmuş: "Hiçbir zaman yapmadık, hiçbir zaman yapmayacağız. Biz müşterilerimizin ne düşündüğünü umursarız."

Geçtiğimiz hafta içerisinde HTC ve Motorola'da bu tür bir yavaşlatma taktiği uygulamadıklarını söylemişlerdi. Bu arada Apple resmi olarak kullanıcılarından özür diledikten sonra, bir de batarya değişim programı başlattı ve normalde 50 Dolara değiştiği bataryaları 28 Dolardan değiştirmeye başladı. Bakalım Apple, sarsılan imajını düzeltmek için önümüzdeki günlerde neler yapacak? Siz ne düşünüyorsunuz?