Facebook Massenger’ı Daha Hafif Bir Sürümle Değiştirin!

Mesajlaşma uygulaması sınıfından çıkıp nederedeyse tek başına bir sosyal ağ olacak kadar yoldan sapan Facebook Messenger için güzel bir değişiklik geldi. Biz de daha hafif ve basit bir Messenger kullanımının nasıl mümkün olabileceğini anlattık.

Facebook Messenger hem Android hem de iOS'ta mesajlaşma özelliğine daha çok önem verildiğini belli eden bir güncellemeyle yenilendi. Bu adımı ne zamandır bekliyorduk doğrusu ve Messenger üzerinden mesajlaşabileceğimizi az kalsın unutmak üzereydik. Neyse ki toparlandı ve amacına uygun bir imaja kavuştu.

Ancak hala Snapchat özentisi olan Messenger Day ve daha birçok gereksiz özellik kalabalık yaratmaya devam ediyor. Gerçekten Facebook’un 2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısı göz önüne alındığında, Messenger’dan soğuyan hatırı sayılır bir kitle var. Onları uzaklaştıran özellikler ise hala gözümüze sokulmaya devam ediyor. Bir oyun oynamak, Snapchat ya da Instagramda atılan bir hikayeyi Messenger’a tekrar yüklemek gerçekten külfete dönüşüyor.

Bu gereksiz yüklerden kurtulmamızı sağlayacak güncellemeyi ısrarla yerine getirmeyen Facebook, en sonunda bizi farklı çözümler yaratmaya itiyor. Samimiyetle söylüyorum ki Facebook listemizle mesajlaşmanın başka bir yolu olsa dakika beklemeden oraya geçebilirim. Daha çok uzatmadan sözü bu işi nasıl çözeceğimize getireyim:

Messenger Lite Nedir?

Aslında Facebook’un sunduğu bir diğer seçenek olan Messenger Lite uygulaması, düşük ve orta segmentteki akıllı cihazlar için yayımlandı. Şu anda -yukarıdaki sıkıntılardan dolayı olsa gerek- dünya çapında 200 milyon kullanıcısı olan Messenger Lite henüz her bölgede kullanıma sunulmadı.

Gereksiz özelliklerin aslında performansı arttırmak amacıyla kullanılamadığı sürüm, düşük hızdaki ağ bağlantılarında sorunsuz çalışmak üzerine tasarlandı. Gerçekten Messenger’ın iki ya da üç yıl önceki mukemmel halini de anımsatıyor, o zamanlar bu uygulama sadece mesajlaşmak için vardı. Lite sürümü tıpkı onun gibi çevrimiçi arkadaş listemizi ve ne zaman çıkış yaptıklarını görebileceğimiz basit bir kullanım sunuyor.

Şu bilgiyi de vermesek olmaz: Facebook, Messenger uygulamasını reklamverenlere daha çok satış yapabilmek amacıyla geliştiriyor. Zaten hiçbir reklam geliri elde edemediği WhatsApp uygulamasının acısını Messenger ile çıkartmaya çalışıyor. Bu sebeple yüksek bağlantı hızlarına erişmenin mümkün olduğu ABD, Meksika gibi ülkelerde Messenger Lite kullanıma sunulmuş değil. Ülkemiz düşük bağlantı hızlarına sahip olduğu için Play Store’da Messenger Lite uygulamasını görmemiz mümkün. (Burada gülebilirsiniz) İlgili bağlantıyı hemen aşağıya bırakayım:

Messenger Lite İle Neler 'Kaybedersiniz?'

Uygulama uzantıları (Spotify vb.)

GIF’li mesajlaşmalar

Android: Varsayılan SMS uygulaması olarak kullanmak (Zaten gereksizdi.)

Messenger Hikayeleri (Snapchat hikayelerinin bir kopyası)

Oyunlar

Bot mesajlaşmaları

Gecikme ve donmalar (Messenger Lite hızlıdır)

Gittikçe şişen bir uygulama (Lite, telefonunuzda daha az yer kaplıyor)

Maalesef iPhone kullanıcıları için benzer bir çözüm şu an yok. Bu iPhone’ların yüksek performanslı bir cihaz olmasından kaynaklanmıyor. Daha çok Facebook’un reklam ve yaygınlık politikaları ile alakalı bir durum.

Halihazırda Lite kullanıyorsanız ya da bu yazımız ile yükleme yaptıysanız, değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.