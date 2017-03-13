Telefonların Bu Zamana Kadar Gördüğü En Gaddar Sağlamlık Testi!

TechRax isimli Youtube kanalı, bir telefona yapılabilecek en güçlü sağlamlık testlerinden birisini yaptı. Telefonu tır ezse, sanırım bundan daha kötüsü olmazdı.

Yeni bir telefon çıktığında o telefonlar incelenir, test edilir ve kullanıcılara güzel bir bilgi verilir. Bu incelemelerin arasında en önemli noktalardan biri sağlamlık testleri olarak gözüküyor. Telefonları sağlamlık testine sokarak düşmeye, çizilmeye ve suya karşı ne kadar dayanıklı olduklarını test ederiz. Bildiğiniz gibi bu tarz işlemleri şirket olarak çok seviyoruz. Telefonları alıp inceleyip sonra onları zorlu ortama götürüp o telefonları kötü durumlara sokuyoruz; ancak belirtmem gerekiyor ki, daha önce hiç bu kadar vahşisini görmemiştim.

TechRax isimli ünlü Youtube kanalının hazırladığı videoda, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’lara sağlamlık testi yapılıyor. Daha doğrusu sağlamlık değil intihar testi desek daha doğru olur. Telefonları odun öğütücüsüne atan TechRax, bir telefona yapılabilecek en vahşi testi uyguluyor. Düşünün telefonlara ateş mi edilmedi, lavlara mı atılmadı, inanın bana bu en kötülerinden birisi.

Telefonlar öğütücüye atılır atılmaz normal olarak parçalara ayrılıyor. Tabii geriye kalanları gördüğümde içimin gittiğini söylemem gerek. Hani kağıdı alıp yakarsınız ve küller küçük küçük parçalar oluşturur ya, tam anlamıyla öyle bir sahneyle karşılaşıyoruz.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakmak istiyorum ancak belirtmem gerekiyor, yüreği kaldırmayanlar izlemesin. Orada rüzgara karışan piyasanın en pahalı telefonu sonuçta. :)