Telefonların Ekranı Büyüdükçe Harcanan Zaman Artıyor!

Yeni tamamlanan bir telefon kullanımı araştırmasına göre, telefonlarımızın ekranı büyüdükçe daha fazla zaman harcadığımız ortaya çıktı. Araştırma, 4.6 inç ila 5.5 inç ekrana sahip cihazları kullanan 4000 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Büyük ekranlı telefonlar, son yıllarda üretilen amiral gemilerinin açık ara en büyük trendi oldu. İnsanlar daha büyük ekranlı telefonlara ilgi gösterdikçe, cihazların çerçeveleri de yok olmaya başladı. Üreticiler olabildiğince ufak gövdeye, yerleştirebildikleri en büyük ekranı yerleştiriyorlar.

Kullanıcılar açısından bu akımın en büyük etkisi de cihazları kullanma sürelerine yansıyor. Telefonlarımızın bilgisayarlara alternatif olduğu bu günlerde, onlarla harcadığımız zaman dilimleri de artıyor.

AppOptix isimli araştırma şirketi, 4.6 inç ile 5.5 ve daha büyük ekrana sahip akkıllı telefon kullanıcılarını mercek altına aldı. Araştırmaya tam 4000 tüketici katıldı. Cihazlar 4 farklı kategoriye ayrıldılar: 4.6 inçten küçük, 4.5 ile 5.0 inç, 5 ile 5.5 inç ve 5.5 inçten büyük ekranlı telefonlar.

Hemen aşağıdaki grafikte yatay eksen ekran boyutlarına ilişkin gruplarını, dikey eksen ise 3 farklı kullanım alanına ilişkin birimi gösteriyor:

Üç farklı kullanım alanı ise şu şekilde açıklanıyor: Kırmızı renk ile Günlük Kullanım (Sıradan uygulamalar), yeşil renk ile dakika cinsinden günlük kullanım süresi ortalaması, mavi renk ile harcanan ortalama internet verisi miktarı.

Görüldüğü üzere ekran büyüdükçe her kullanım alanındaki birim de artışa geçiyor. Daha fazla günlük kullanım yapıyor, daha çok vakit harcıyor ve daha çok internette dolaşıyoruz.

Elbette üreticiler bu çalışmanın sonuçlarından memnun kalacaklardır. Zira daha çok kullanılan bir ürün daha çabuk eskir ve yenisini alma ihtiyacı doğurur. Ancak bu durum, üreticilerin daha sağlam ve dayanıklı cihazlar üretmeleri zorunluluğunu da ortaya çıkartıyor. Tüketiciler de bu durumdan hoşnutlar. Çünkü büyük ekranlı telefonlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Bakalım önümüzdeki 10 yıl içinde bu kullanım oranları nasıl bir değişim gösterecek.