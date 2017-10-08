Otomatik Işık Ayarı Neden Manuel Ayara Göre Daha Fazla Şarj

Telefonlarda bulunana otomatik ışık ayarının neden manuel ayara göre daha fazla şarj tükettiğini hiç merak ettiniz mi? Bu konu ile birlikte merakınızı fazlasıyla gidereceksiniz.

Telefonların otomatik ışık ayarının neden normal ayara göre daha fazla enerji tükettiğini hiç düşündünüz mü? Aklınızdaki soru işaretlerini giderecek bir konuyla karşınızdayız.

Telefonlardaki otomatik ayarlama, manuel ayarladığınız full ışıklardan bile daha fazla pil tüketiyor. Çünkü devamlı aktif olan ışık sensörleriniz çok fazla ekstra enerji harcıyor. Bu yüzden ışığınız sabit kalmadığı için neredeyse her 3 saniyede bir level değiştirdiği için, telefonunuz bu görev sebebiyle daha fazla enerji tüketmek zorunda kalıyor.

Halbuki otomatik ışık ayarının ana prensibi, göz yorulmaması ve sabit ışık üzerine kurulmuştur. Batarya ömrü ise sadece manual ayarda farkını ortaya koymaktadır. Otomatik ışık ayarlarında telefonunuza ekstra görev yüklemek zorunda kalıyorusunuz. Bu da doğal olarak batarya ömrünüze birebir etki ediyor.

Her saniye tetikte olan telefonunuz, doğal olarak daha fazla enerji tüketmek zorunda kalıyor. Örnek olarak, bir odadan çıktınız ve 1 dakika gibi bir sürede aynı yere geri döndünüz. Ampulu kapatıp geri geldiğiniz de bu işlemin tasarruf olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ampul ilk yanış anında zaten 1 dakikalık enerjiyi emerek göreve başlıyor.

İşte ekran arasındaki binlerce hücrede aynı zamanda kısılmayıp, düzenli aralıklardaki lambaların sönmesi bize ışık verip alıyor. Aynı şekilde arabayı istop ettirmek de aynı anlama geliyor. Size bu konuda yapabileceğimiz tek bir öneri var, o da ışık ayarınızı belli seviyede sabit tutmaya çalışın. Daha sonrasında farkı siz de rahatlıkla anlayacaksınız.