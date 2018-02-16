Telefonların Radyasyonu Düşük Yapılmasına Sebep Oluyor

Daha önce defalarca tartışılan telefonun yaydığı radyasyonun zararlarına dair yapılan yeni bir araştırma oldukça ilginç veriler içeriyor.

Bildiğiniz üzere cep telefonlarının yaydığı radyasyonun zararlı olup olmadığı, hatta kansere davetiye çıkarıp çıkarmadığı ile ilgili bu güne değin sayısız araştırma yapıldı. Bunların bir kısmı telefonların yaydığı radyasyonun ihmal edilebilecek kadar az olduğunu söylerken, bir kısmı da ciddi bir risk taşıdığını söyler nitelikteydi.

Scientific Reports gazetesinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, cep telefonlarını yoğun kullanan kadınların düşük yapma olasılığının %10 seviyesinden, %24'e çıktığı belirtildi. Kuzey Kaliforniya bölgesindeki kadınlar üzerinden yapılan araştırma, iyonize olmayan radyasyona maruz kalan kadınların hamileliklerinin oldukça olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Yukarıdaki görselden de görebilceceğiniz üzere, iyonize olmayan radyasyon içeren cihazlar hayatımızın hemen hemen her yerindeler. Geçtiğimiz dönemlerde bu tip bir radyasyon etkisinin insan sağlığına olumsuz yönde etki etmediği düşünülüyordu. Bununla birlikte yeni gelen veriler oldukça ilginç ve düşündürücü.

Daha önce de haberlerimizde belirttiğimiz gibi bu konudaki alınabilecek en önemli önlem, uyurken (ki 7-8 saat boyunca kesintisiz bir biçimde etki edecek bir radyasyondan söz ediyoruz) telefonumuzu biraz uzakta tutmak olacaktır. Özellikle hamilelik gibi hassas ve önemli bir süreçten söz ediyorken, araştırmalar tamamı ile geçersiz dahi olsa bu önlemi almak bizler için çok da büyük bir külfet değil.