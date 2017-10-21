Akıllı telefonlar kullanıcıların pek çok ayara ulaşmasına izin verse de bazı özellikleri kullanmak için operatör ya da cihaz yazılımının 'arka kapısını' kullanmamız gereklidir. İşte bu arka kapılar USSD kodlardır.

Yapılandırılmamış Tamamlayıcı Servis Kodları (Unstructured Supplementary Service Data ya da USSD), kullanıcıların tuş takımında girdikleri kodlar ile standart cihaz ayarlarından ulaşamayacağı bazı operatör ya da cihaz ayarlarına ulaşmasını sağlayan telefon yazılımlarının ‘arka kapıları’dır.

Bu kodların bazıları tüm cihazlarda çalışırken bazıları belli model ya da markalarla sınırlıdır. Detaylı bir araştırma yaptığınızda, düzinelerce USSD kodu bulabilirsiniz. Bu kodlardan en bilineni cihazın kayıtlı IMEI numarasını kontrol etmemizi sağlayan *#06#’dır

İşte az bilinen fakat çoğu cihazda çalışan 7 USSD kodu.

1- *#0*#

Yalnızca Android cihazlarda çalışan bu kod, titreşim, tek renkli ekran, ses gibi farklı telefon işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir özellik kütüphanesini açar.

2- *#67#

Bu kod, bir aramaya yanıt vermediğinizde ya da reddettiğinizde hangi çağrıların hangi numaraya yönlendirildiğini gösterir. Bu numara varsayılan olarak operatörünüzün sesli mesaj servisidir. Fakat dilerseniz bu numarayı değiştirebilirsiniz.

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız Ayarlar>Telefon>Çağrı Yönlendirme sekmesine giderek dilediğiniz numaraya yönlendirme gerçekleştirebilirsiniz. Android’de bu işlem daha zahmetlidir. Telefon uygulaması>üç nokta(seçenekler ikonu)>Ayarlar>Daha Fazla Ayarlar>Çağrı yönlendirme sekmesine gidip yönlendirilen numarayı düzenleyebilirsiniz.

3- *646#

Bu kod, eğer faturalı hat kullanıcısıysanız tarifenizde kalan dakika ve SMS'leri kontrol etmenizi sağlar. Hangi cihazlarda ve operatörlerde çalıştığı hakkında tam olarak bilgi veremiyoruz. Kod bazı cihazlarda uyarı olarak bilgiyi gösterirken bazı cihazların SMS olarak bilgiyi almalarını sağlıyor.

4- *225#

Bu kodun da hangi cihazlarda çalıştığı hakkında kesin bir bilgi verememekle birlikte faturalarınız hakkında bilgi almanızı sağladığını söyleyebiliriz.

5- *3282#

Yalnızca bazı Android cihazlarda çalışan bu kod ile faturalandırma döngünüzü kontrol edebilirsiniz.

6- *5005*7672#

Bu kod, SMS mesaj servis merkezi numaranızı öğrenmenizi sağlayacaktır. Bu bilgiye neden ihtiyacınız olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok.

7- *43#

Bu kod ile arama bekletme özelliğini aktif edebilirsiniz. Arama bekletmeyi devre dışı bırakmak için #43# kodunu kullanabilirsiniz.