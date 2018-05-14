Telefonsuz Kalınca Deliriyor musun? Nomofobik Olabilirsin

Telefonsuz bir hayat düşünemiyor musunuz? Telefonun yasak olduğu yerlere girmekten imtina mı ediyorsunuz? Nomofobik olabilirsiniz.

Reem Nöropsikiyatri Kliniği’nden Nörolog Mehmet Yavuz, telefonsuz kalma korkusunun kişinin sosyal, iş ve okul hayatını oldukça olumsuz etkileyebileceğini ve kişiyi psikolojik rahatsızlıklara daha açık hale getirebileceğini söyledi.

Bu korkudan az da olsa korunmak için gece yatarken telefonunuzu yastık altına ya da başucuna koymak yerine cihazınızı daha uzağa koyarak başlayabilirsiniz. Örneğin; telefonunuzu eşinizle ya da aile bireylerinizle beraber bir karar alıp, uyumadan önce oturma odasına bırakabilirsiniz.

Bundan başka yapabileceğiniz diğer şey ise düşüncelerinizi netleştirip, ona göre davranmak. Telefonunuzu çok mu merak ettiniz? Saatlerce başından kalkmak istemiyor musunuz? Açıp telefonunuza bakmak yerine onu sessize alın ya da kapatın ve dışarı çıkarın. Siz telefona sahip olmalısınız, o size değil.

Son olarak, bağımlılığınızın farkındaysanız bunun için ne gibi önlemler alabileceğinizi de en iyi siz biliirsiniz. Son olarak çocuklarınız sakinleşsin diye onlara telefon vermekten vazgeçmelisiniz. Bırakın kendi kendine oyunlar üretsin, hayaller kursun. Gün boyu beyaz ışıklı bir ekrana bakarak çocuk olduğunu unutacağına etrafı dağıtsın, sizi sinir etsin değerli WebTekno takipçileri.