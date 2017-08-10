Telefonu Baştan Tanımlayan Xiaomi'den %100 Çerçevesiz Ekran!

Yakında çıkacak Xiaomi Mi Mix 2'nin tüm amiral gemilerine örnek olması bekleniyor. Neredeyse tamamı çerçevesiz olacak telefonun kesin özellikleri merakla bekleniyor.

Bu senenin modası kesinlikle 'çerçevesi az olan telefon' diyebiliriz. Galaxy S8 ve LG G6 ile başlayan bu furya, Galaxy Note 8 ve iPhone 8 ile devam edecek gibi duruyor. Bu tarz ünlü telefonların arasından her zaman sıyrılarak kendisine yer bulmayı başaran Xiaomi ise çerçevesiz telefonun nasıl yapılacağını herkese gösterecek gibi duruyor.

Yakında duyuracağı Xiaomi Mi Mix 2 ile çerçevesiz ekran ismini yeniden tanımlayacak Çinli şirket, neredeyse %100 ekran - gövde oranı sunacak. Gerçekçi olmak gerekirse böyle bir ihtimal pek yok. Bu yüzden %100 ekran yerine %98 veya 99 olabilir.

Bu oranlarla bile en başarılı ekran - gövde oranına sahip olan Galaxy S8’e fark atacak Xiaomi Mi Mix 2’nin hakkında en net bilgiler, IFA 2017’de duyurulacak. Galaxy S8’de bulunan %83’lük ekran - gövde oranını katlayarak ulaşılması zor bir başarıya imza atacak Xiaomi Mi Mix 2’nin Snapdragon 835’le gelmesi beklenirken, RAM kapasitesinin 6 GB olacağı konuşuluyor.

Telefonun en merak edilen özellikleri arasında böyle bir ekrana nasıl ve ne kadar güç vereceği bulunuyor. Tahminlere göre 4.500 mAh gibi üst düzey bir batarya ile çıkacak Xiaomi Mi Mix 2’nin bu özelliklerle birlikte normal olarak fiyatının biraz yüksek olacağı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Xiaomi Mi Mix 2’nin fiyatı 750 dolar olacak. Sizce Xiaomi’den böyle bir telefon görebilir miyiz, görürsek de ücreti ne kadar olur?