Telefonu Çekmeyen Köylülerin Bulduğu Yaratıcı Çözüm!

Pratik zekanın hayat kurtardığı bu kez de Hakkari'de bir kırsal köyde ispatlandı. Telefonları çekmeyen köylüler, operatörden sinyal almak için son derece yaratıcı bir çözüm buldu.

Dünya 5G mobil ağlara geçiş yapmaya hazırlanırken, ülkemizde pek çok kırsal bölgede operatör sinyali almak dahi mümkün değil. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 800 nüfuslu Akçalı Köyü de operatör sinyali alamayan bölgelerden biri.

Fakat köyde yaşayan Ali Yücel Kaya, çekmeyen telefonlara zekice bir çözüm buldu. Sahip olduğu drone ile telefonunu yerden 10 metre kadar yükseğe gönderen Kaya, böylece operatör sinyali almayı başarıyor.

Cep telefonu görüşmesi gerçekleştirmek isteyen köylüler, Ali Yücel Kaya’nın cep telefonuna bluetooth aracılığı ile bağlanarak görüşmelerini gerçekleştiriyor. Kaya, her 10 dakikalık görüşme için köylülerden 1 liralık ücret talep ediyor.

Operatörlerin yüksek bağlantı hızı destekleyen teknolojilere geçiş yapması elbette ki önemli bir şey. Fakat Gbps bağlantı hızlarının konuşulduğu bir çağda hala operatör sinyali alamayan bölgelerin olması, operatörlerin üzerinde düşünmesi gereken bir konu.