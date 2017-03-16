Telefonu Daha Az Kullanmak İçin Geliştirilen Telefon!

Telefonlarımızı sürekli kullandığımız için diğer işlerimize zaman ayıramıyoruz. Siempo sayesinde telefonu hayatınızda ikinci plana atabilirsiniz.

Telefonunuzla bir gün içerisinde ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Boş zamanlarınızı ayırdığınız yerler genellikle dijital alanlar mı? Telefon sektörüne adım atmak isteyen birçok firma, arkasında yeni bir proje olmadan bunu yapmakta zorlanıyor. Bu anlaşılabilir bir durum, çünkü piyasayı egale eden devlerin olduğu ortada. Böyle bir ortamda normal sıradan bir telefon çıkarmak yerine bir ideali olan telefon çıkarmak çok daha mantıklı gözüküyor.

Yine bu tarz girişimci firmalardan birisi olan Siempo, yeni telefonunu tanıttı. Telefonda çok yüksek özellikler aramayın, en önemli özelliği üzerinde bulunan fiziksel tuş sayesinde istemediğiniz bütün işlemleri kapatabiliyor olması. Örneğin, çalıştığınız zamanda bildirimlerin gelmesi dikkatinizi dağıtıyor. Siempo, tüm bildirimleri kapatarak özel kişiler haricinde kimsenin sizi rahatsız etmemesini sağlıyor. Özellikle patronların gözdesi olabilir.

Şu anda 279 dolarlık fiyatı ile Kickstarter’da olan telefonun normal fiyatı 319 dolardan satışa sunulacak. Doğa yürüyüşü gibi yapma fırsatı bulamadığımız, bulduğumuzda dahi telefondan başımızı kaldıramadığımız bir dünyada bu telefon işe yarayabilir. Şirketin amacı, teknolojiyi abartmadan sunmak; telefonu hayatınızın odak noktasından çok yardımcı eleman konumuna düşürmek.

Açıkçası telefon bağımlıları için uygun bir telefon olabilir, ancak özellik bakımından pek bir şey vadetmeyen telefona bu fiyatları vermek bana gereksiz geliyor. Sonuçta her telefonda istenirse bu özellikleri kısıtlayabiliyoruz. Fiziksel tuş ve birkaç yardımcı program için bu paralar verilir mi, orası tartışılır. Telefonu kullanmamanız gerektiği zamanda kullanmazsınız olur biter, ancak dediğim gibi telefon kullanımında bağımlılık konumuna ulaşmış kullanıcılar, isteğe göre tercih edebilirler. Eğer ürünü beğendiyseniz ve bağış yapmak istiyorsanız, Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.