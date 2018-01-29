Tokat’ta yaşayan bir vatandaş, cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladıktan sonra ek hesabındaki 6 bin 300 TL’sinden oldu.

Dijital ortam, genel olarak konuya pek hakim olmayan kişiler için ciddi sıkıntılar yaratabilir. Elbette bizler de ‘teknoloji gurusu’ olmayabiliriz fakat telefonumuza bilmediğimiz bir numaradan gelen mesajdaki linke de kolay kolay tıklamayız. Tokat’ta yaşayan bir memur, maalesef dijital ortamda ‘oltalama’ olarak tabir edilen bir siteye girerek ek hesabındaki 6 bin 300 TL’den oldu.

Cep telefonuna gelen "İnternet bankacılığına giriş yapın anında 70 TL paraf para kazanın" yazılı mesajın maaş hesabı olduğu bankadan geldiğini zanneden Ahmet Odacıoğlu, linke tıklayarak müşterisi olduğu bankaya ait hesap numarasını ve şifresini girdi. Şifresini giren Odacıoğlu’nun telefonuna bu sefer de "yanlış şifre girdiniz doğrulayın" şeklinde bir mesaj geldi.

Şifresini güncellemek isterken gelen mesajlarla bir süre uğraşmak durumunda kalan mağdurun telefonuna bir gün sonra gelen mesaj ise Odacıoğlu’nu tam anlamıyla şok etti. "bakiyeniz yetersiz, otomatik ödeme yapılamıyor" yazılı bir mesajla karşılaşan vatandaş, önce ek hesabından bin 500 TL çekildiğini, ardından 4 bin 800 TL’sinin de post cihazından geçilip alışveriş yapıldığını öğrendi. Odacıoğlu, daha sonra Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına giderek parasının havale yapıldığı sahibinden ve işlemlerin yapıldığı bankadan ‘ihmal’ sebebiyle şikayetçi oldu.

Gelen mesajların güvenilir olduğunu düşünerek bilgilerini girdiğini belirten Odacıoğlu, şunları söyledi: "Ben İnternet şubeme girdiğimde bu bankanın sayfası geldi. Güvenli olduğunu düşünerek bilgilerimi girdim. Bu arada da muhtemelen benim bilgilerimi kopyaladılar. Çünkü bilgileriniz yanlış diye mesajlar gelmeye başladı. Bilgilerimin doğru olduğundan emindim ama yanlış girdiğimi mesajla bildirerek tekrar girmemi istediler. O arada bir şekilde bilgilerim çalındı."