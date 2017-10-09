Telefonunda Bütün Gün Oyun Oynayan Kadın Kör Oldu!

Çin’de yaşayan mobil oyun tutkunu bir kadın, akıllı telefonunda bir gün boyunca oyun oynadı ve soluğu hastanede aldı. Doktorlar kadının sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini doğruladı.

Wu Xiaojing, 21 yaşında ve son zamanlarda akıllı telefonları kasıp kavuran popüler oyun Honor of King’in hayranı. Finans sektöründe çalışan genç kadın, hafta sonu sıkıntısını gidermek amacıyla telefonu eline aldı ve neredeyse bütün gün oyun oynadı.

Doktorlara yalnızca 1 saat oyun oynadığını söylese de durumun öyle olmadığı açıktı. Birkaç hastane dolaştıktan sonra kadına, Retinal Artel Tıkanıklığı teşhisi konuldu. Söz konusu rahatsızlık genellikle yaşlı hastalarda görülür ve kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilir.

Çağımızın korkutan gerçeği bağımlılıktan muzdarip oldu:

Wu, yemeden içmeden ve tuvalete dahi gitmeden 8 saat boyunca oyun oynadığını itiraf etti. Çin basını, kadının sözlerini “Çalışmadığım günlerde sabah 6’da kalkarım, kahvaltı yaparım ve saat 16’ya kadar oyun oynarım” şeklinde aktardı. Ancak Wu, bu tatilindeki akşam yemeğinden sonra sağ gözündeki görme yeteneğini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı.

Konu hakkında Londra’dan görüş bildiren Dr. David Allamby, “Bu örnek olaydan anladığımız üzere, Retinal Arte Tıkanıklığı’nın ekrana uzun süre bakmakla bir ilgisi olduğunu söyleyemiyoruz. Tek potansiyel bağlantı, migren rahatsızlığının söz konusu tıkanıklığa neden olabildiğidir. Ekrana uzun süre bakmak, migreni tektikleyebilir.” açıklamasında bulundu.

Honor of Kings oyunu, Çin’de 200 milyondan fazla oyuncuya sahip. Yapımcısı olan Tencent stüdyoları, 12 yaş altındaki oyuncuların günde 1 saatten daha uzun oyun oynamalarına izin vermiyor. Anlaşılan o ki, iradesizlik sadece çocuklara özel bir duygu değil.