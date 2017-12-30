Akıllı Telefonlar İçin En İyi 5 Hafıza Kartı Seçeneği!

Akıllı telefonların yetenekleri arttıkça hafızayı doldurmak da bir o kadar kolaylaşıyor. İşte telefon hafızasını rahatlatmak için en iyi 5 hafıza kartı.

Akıllı telefonlar, geçtiğimiz yıllara göre çok daha geniş dahili depolama kapasitelerine sahip ve her yeni modelde daha da artmaya devam ediyor. Bununla birlikte akıllı telefonlarımız artık çok daha yetenekli ve yalnızca fotoğraf ve video çekerek dahi hafızayı doldurmak mümkün. Buna bir de müzikleri, oyunları, uygulamaları ve diğer dosyaları eklediğimizde 64GB depolama alanı dahi yetmeyebiliyor. Neyse ki çoğu akıllı telefon üreticisi kullanıcılara hafıza kartı ile depolama alanını genişletme imkanı sunuyor.

İşte akıllı telefonunuzun hafızasını arttırabileceğiniz en iyi hafıza kartı seçenekleri:

1- SanDisk Extreme 32GB

Hafızanızı çok fazla arttırmak istemiyor fakat performanslı bir hafıza kartı istiyorsanız SanDisk Extreme, 32GB kapasitesi ile sizin için uygun bir seçenek olacaktır. Bu yüksek performanslı microSDHC UHS-I kart, U3 derecesiyle 4K video desteğine ve 80MB/s transfer hızına sahiptir.

2- Samsung 256GB EVO

32GB benim için yetersiz diyorsanız Samsung 256GB EVO ile yüksek depolama kapasitesine yüksek performans ile ulaşabilirsiniz. 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızına ulaşabilen bu üst seviye hafıza kartı U3 derecesi ile 4K video işleme yeteneğine sahiptir.

3- Samsung EVO 128GB

Hem uygun fiyatlı hem de yüksek kapasiteli bir hafıza kartı istiyorsanız, Samsung EVO 128GB tam size göre. U1 derecelendirmeye sahip hafıza kartı, Full HD videoları sorunsuz bir şekilde işleyebilmektedir. 48MB/s veri transfer hızı bulunan kartın fiyatına göre iyi bir kapasite ve performans sunduğunu söyleyebiliriz.

4- SanDisk Ultra 128GB

SanDisk Ultra 128GB depolama ürünleri ile dünyaca ünlü olan şirketin fiyat/performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Başlıktan da anlaşıldığı üzere 128GB kapasitesi bulunan kart 80MB/s’ye kadar veri transfer hızı sunmaktadır.

5- SanDisk Ultra 200GB

90MB/s’ye kadar veri transfer hızı sunan SanDisk Ultra 200GB, fiyatına göre oldukça iyi bir performans sergilemektedir. Geniş depolama alanı ve yüksek performansına rağmen SanDisk Ultra 200GB’ı Samsung 256GB EVO’nun arkasında bırakan en önemli eksik, 4K video kaydı desteğinin bulunmamasıdır. Fakat Full HD videoları sorunsuz bir şekilde işleyebilmektedir.

Siz hangi hafıza kartını kullanıyorsunuz? Farklı hafıza kartı önerilerinizi yorumlarda diğer takipçilerimiz ile paylaşabilirsiniz.