Amerika'da yaşayan 14 yaşında bir kız küvette telefonunu şarj etmeye çalışırken elektriğe tutularak hayatını kaybetti.

Amerika Lovington’da yaşayan 14 yaşındaki Madison Coe isimli bir kız, küvetinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis olayın gerçek sebebini hala ilan etmese de telefonunu küvetin yanındaki prize bağlarken telefonun elektrik çarpması sonucu öldüğü anlaşıldı.

Bildiğiniz gibi artık birer uzvumuz haline gelen telefonları her yere sokuyoruz. Telefonların su geçirmez olmasıyla beraber bu birlikteliklerimizi girilen banyolara bile taşımaya başladık. Her şey çok güzel olsa da bu güvenceler, telefonların elektrik bombası olduğunu unutmamıza sebep oldu.

Elektriğin gücünü unutan Coe, küvette telefonunu şarj etmeye çalışırken şarj adaptörünün suyla temas etmesinden dolayı hayatını kaybetti. Genç kızın büyükannesi tarafından yapılan açıklamaya göre Coe’nun cansız bedeni bulunduğunda elinde tuttuğu telefondan dolayı oluşan bir yanık izi varmış.

Uyarı

Şarj adaptörlerinin güçsüz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu adaptörler su ile temasa geçtiğinde diğer prizler gibi son derece güçlü bir şekilde elektrik çarpmasına sebep olabilir. Telefonunuz su geçirmez olsa bile şarj kablosunun su geçirmez olmadığını tekrar hatırlatalım.